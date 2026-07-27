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Divlje pčele

Sanja Vejnović prisjetila se uloge u poznatoj turskoj seriji: 'Partner mi je bio njihov čuveni glumac, gledalo nas je 180 milijuna ljudi!'

Glumica Sanja Vejnović na društvenim je mrežama podijelila rijetku snimku iz svoje mladosti te se prisjetila jednog od najzanimljivijih projekata svoje bogate karijere

RTL.hr
27.07.2026 13:00

Sanja Vejnović je još 1984. godine snimila tursku dramsku seriju "Alis ile Zeynep", koja je, kako je otkrila, ostvarila nevjerojatnu gledanost.

"Partner mi je bio njihov čuveni glumac"

Uz objavljeni video Sanja je otkrila kako je u seriji glumila uz tadašnju veliku tursku zvijezdu, glumca i pjevača Ahmeta Ozhana, a u projektu su sudjelovali i brojni poznati turski glumci te regionalne filmske legende Milena Dravić i Špela Rozin.

"Davne 1984. godine snimila sam za tursku televiziju TRT dramsku seriju Alis ile Zeynep', prekrasnu priču o nesretno zaljubljenom paru iz 19. stoljeća. Partner mi je bio njihov čuveni glumac i pjevač Ahmet Ozhan", napisala je glumica.

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Seriju nikada nije pogledala

Sanja je priznala da seriju zapravo nikada nije pogledala, osim nekoliko isječaka koje su joj tijekom godina slali pratitelji putem društvenih mreža. Sve što je znala o njezinu uspjehu doznala je od redatelja Yucela Cakmaklija, s kojim je kasnije surađivala i na drugom projektu.

Tek nedavno dobila je priliku pogledati digitaliziranu verziju serije na kanalu TRT Nostalgia, što je u njoj probudilo brojne uspomene.

"Iz turskih novina saznala sam da je serija imala gledanost od čak 180 milijuna gledatelja! Sad konačno mogu gledati digitaliziranu seriju. Gledam i pokušavam se prisjetiti i sadržaja i snimanja. Zanimljiv doživljaj - čista nostalgija!", poručila je.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Omiljena glumica i danas osvaja publiku

Sanja Vejnović iza sebe ima desetljeća uspješne glumačke karijere, a i danas je rado gledano lice domaćih televizijskih projekata. Publika ju je posljednjih mjeseci pratila i u RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele', gdje je utjelovila Mirjanu Vukas, jednu od ključnih i najupečatljivijih antagonistica priče.

Objava iz mladosti izazvala je brojne reakcije pratitelja, koji su se složili da je Sanja oduvijek plijenila pažnju svojom ljepotom i karizmom te da je i nakon više od četiri desetljeća ostala jedna od najprepoznatljivijih hrvatskih glumica.

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