Sanja Vejnović u 64. godini izgleda spektakularno, fanovi joj poručili: 'Kao vino'

Glumica Sanja Vejnović iz 'Divljih pčela' uživa na moru, a na društvenim mrežama redovno dijeli fotografije. Uz osmijeh i preplanuli ten, glumica je pozirala za fotku, a kratkim i slatkim opisom "Bella Itali!" dala je do znanja koliko uživa.
Brojni obožavatelji odmah su je obasuli komplimentima u komentarima poput "Ljepoto naša", "Draga i predivna Sanja" i "Kao vino" potvrđujući kako s oduševljenjem prate njezine objave.
Zasluženi odmor od 'Divljih pčela'
Ovaj bijeg dolazi kao zasluženi predah usred profesionalnih obaveza. Vejnović, naime, glumi u popularnoj RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele', gdje tumači lik Mirjane Vukas. Snimanje druge sezone serije nedavno je započelo, no glumačka ekipa trenutačno je na ljetnoj pauzi, koju je Sanja očito odlučila provesti na moru.