Sanja Vejnović u 64. godini izgleda spektakularno, fanovi joj poručili: 'Kao vino'

Glumica Sanja Vejnović iz 'Divljih pčela' uživa na moru, a na društvenim mrežama redovno dijeli fotografije. Uz osmijeh i preplanuli ten, glumica je pozirala za fotku, a kratkim i slatkim opisom "Bella Itali!" dala je do znanja koliko uživa.

Brojni obožavatelji odmah su je obasuli komplimentima u komentarima poput "Ljepoto naša", "Draga i predivna Sanja" i "Kao vino" potvrđujući kako s oduševljenjem prate njezine objave.