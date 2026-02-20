Sanja Vejnović u RTL Direktu o 50 godina karijere, 150 šamara na setu i Mirjani Vukas: 'Uloga negativke je uvijek zabavnija'

icon-close

Jedna od naših najvećih glumica, Sanja Vejnović, iza sebe ima nevjerojatnih 50 godina karijere u kojoj je ostvarila brojne uloge u filmu, kazalištu i na televiziji. Gledatelji je trenutno prate kao otmjenu, ali hladnu i manipulativnu svekrvu Mirjanu Vukas u popularnoj RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele'', no to je samo jedno od njezinih brojnih lica. U gostovanju u emisiji RTL Direkt kod Mojmire Pastorčić, Vejnović je otkrila zašto joj je draže glumiti negativke, prisjetila se najteže scene u karijeri koja je završila s iščašenim vratom te progovorila o evoluciji ženskih uloga na sceni.

Kad te publika voli mrziti, znaš da si uspio

Iako je u dugogodišnjoj karijeri igrala najrazličitije likove, od Anđe u kultnom 'Banoviću Strahinji' do slikarice Slave Raškaj, Sanja Vejnović priznaje kako joj je uloga negativke uvijek zabavnija. "Po meni je negativku igrati zabavnije. To znači pristati odmah na početku da te publika neće voljeti i da te neće štedjeti u komentarima, što se upravo događa. Jako mrze Mirjanu", ispričala je glumica.

Ističe kako je poistovjećivanje glumca s likom, osobito na društvenim mrežama, vrlo intenzivno. Često pročita komentare poput: "Ne može ona to glumiti, mora nešto od toga imati u sebi." No, njoj je to samo znak da je posao dobro odrađen. "Kada te vole mrziti, znači da si dobro napravio posao", kaže Vejnović. Slično iskustvo imala je i s ulogom Victorije Novak u 'Zabranjenoj ljubavi', kada su joj djeca na cesti dobacivala: "Gle, ona zločesta teta." Unatoč tome, pronalazak nijansi i ljudskosti u takvim likovima za nju predstavlja najveći glumački izazov.

Tajna uspjeha 'Divljih pčela' i gostoprimstvo Sinja

Serija 'Divlje pčele' izazvala je velik interes publike, a Vejnović smatra da se uspjeh krije u spoju više elemenata: čvrstog scenarija, odlične dramaturgije, izvrsno napisanih likova i sjajne glumačke postave. "Moram biti sretna i zahvalna što sam dobila tu ulogu jer imam prostora za glumačku kreaciju i divne partnere. Odlično nam je na snimanju", naglasila je, pohvalivši i režisere, kostimografiju te cjelokupni vizualni identitet serije.

Dio serije snimao se i u Sinju, što je za glumačku ekipu bilo predivno iskustvo. "Ja sam prvi put bila u Sinju i prekrasan je gradić. Priroda je fascinantna, a ljudi su gostoljubivi. Osjećali smo se jako dobrodošlo", rekla je Vejnović, opisujući toplu dobrodošlicu lokalnog stanovništva.

Od 'ukrasa' do protagonistica: Ženske uloge kroz desetljeća

Osvrnuvši se na pet desetljeća karijere, Vejnović je komentirala i značajnu promjenu u prikazu ženskih likova. "Nekada su žene bile, mogla bih reći, ukras protagonistima koji su uglavnom bili muškarci. To se s vremenom promijenilo i sve više žene postaju nositeljice priče", objasnila je. Kao primjer navodi Hollywood, gdje su glumice poput Meryl Streep ili Nicole Kidman odbile prihvatiti da im karijera završava s 50 godina te su same počele stvarati produkcijske kuće i tražiti priče u kojima su starije žene protagonistice. Smatra da je takav trend zaživio i u Hrvatskoj. "Žene iznad 50 godina su žene s prošlošću, iskustvom, zrelošću i slobodom. Takve žene imaju što za reći i to je publici zanimljivo."

Najteža scena karijere: 150 šamara i iščašen vrat