Divlje pčele

Sanja Vejnović uputila emotivnu posvetu kolegi Alanu Blaževiću: 'Omraženi na ekranu, saveznici u svakom kadru'

Dok su Ante i Mirjana u 'Divljim pčelama' na rubu raspada, Sanja Vejnović i Alan Blažević pokazali su koliko su zapravo snažan tandem, i profesionalno i privatno

18.02.2026 12:00

Dok njihovi likovi u seriji prolaze kroz najteže obiteljske lomove, iza kamera vlada potpuno drugačija energija. Glumački dvojac Sanja Vejnović i Alan Blažević, koji u 'Divljim pčelama' utjelovljuju Mirjanu i Antu Vukasa, oduševio je pratitelje novom zajedničkom fotografijom, ali i porukom koja je sve raznježila.

Na fotografiji s jednog svečanog događanja nasmijani i elegantni, daleko od napetosti Vrila, pokazali su koliko su usklađeni i izvan seta. No, ono što je posebno privuklo pažnju bio je opis koji je Sanja posvetila svom kolegi.

"Alain & Sanja kada nisu Ante i Mirjana! Baddy in crime. Omraženi na ekranu, saveznici u svakom kadru na setu, nepokolebljivi u glumačkom radu - to smo mi! Alan Blažević hvala na partnerstvu i profesionalnom povjerenju koji svaki zahtjevan dan na setu čini lakšim i zanimljivim."

Sanja Vejnović i Alan Blažević
Sanja Vejnović i Alan Blažević FOTO: Instagram

Omraženi na ekranu, jaki kao stijena u stvarnosti

U seriji su Ante i Mirjana često na suprotnim stranama. On je strog, autoritativan, tvrdoglav. Ona je emotivna, ranjiva, ali i sklona pogrešnim procjenama koje obitelj dovode na rub skandala. Njihovi sukobi, osobito oko lažne gatara i obiteljskog ugleda, obilježili su posljednje epizode. Gledatelji ih vole, ali ih istovremeno i "mrze". Upravo zato Sanjina rečenica "omraženi na ekranu" ima dodatnu težinu. Jer snaga njihovih scena proizlazi iz međusobnog povjerenja i profesionalne kemije.

Mirjana i Ante, Divlje pčele
Mirjana i Ante, Divlje pčele FOTO: RTL

Brak na kušnji

U radnji serije Mirjana se našla pod ogromnim pritiskom, dok je Ante pokušavao spasiti obiteljski ugled pod svaku cijenu. Njihov odnos prošao je kroz javna poniženja, optužbe i sukobe, ali i trenutke tihe lojalnosti.

I dok se u Vrilu šuška i raspravlja o njihovim potezima, iza kamera Sanja i Alan grade potpuno drugačiju priču, onu o partnerstvu, uzajamnom poštovanju i glumačkoj sigurnosti.

Mirjana i Ante, Divlje pčele
Mirjana i Ante, Divlje pčele FOTO: RTL

