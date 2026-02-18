Sanja Vejnović uputila emotivnu posvetu kolegi Alanu Blaževiću: 'Omraženi na ekranu, saveznici u svakom kadru'

Dok njihovi likovi u seriji prolaze kroz najteže obiteljske lomove, iza kamera vlada potpuno drugačija energija. Glumački dvojac Sanja Vejnović i Alan Blažević, koji u 'Divljim pčelama' utjelovljuju Mirjanu i Antu Vukasa, oduševio je pratitelje novom zajedničkom fotografijom, ali i porukom koja je sve raznježila.

Na fotografiji s jednog svečanog događanja nasmijani i elegantni, daleko od napetosti Vrila, pokazali su koliko su usklađeni i izvan seta. No, ono što je posebno privuklo pažnju bio je opis koji je Sanja posvetila svom kolegi.

"Alain & Sanja kada nisu Ante i Mirjana! Baddy in crime. Omraženi na ekranu, saveznici u svakom kadru na setu, nepokolebljivi u glumačkom radu - to smo mi! Alan Blažević hvala na partnerstvu i profesionalnom povjerenju koji svaki zahtjevan dan na setu čini lakšim i zanimljivim."