Sanja Vejnović uživa u Londonu, a mlađa kolegica Lidija Penić-Grgaš joj poručila: 'Najljepša svekrva'

Svojim se pratiteljima Sanja na društvenim mrežama javila nizom fotografija s kultnih gradskih lokacija, pokazavši da koristi svaki slobodan trenutak za obilazak znamenitosti, gledanje svjetski poznatih predstava i uživanje u vrhunskim gastronomskim delicijama.
Zabava na West Endu i spektakl 'Magic Mike Live'
Sanja nije propustila priliku posjetiti londonski West End, jedno od najpoznatijih kazališnih središta na svijetu. Između ostalog, pogledala je hit mjuzikl Titanique, izrazivši svoje oduševljenje izvedbom, a sa svojom je prijateljicom posjetila i spektakularni show Magic Mike Live. Pozirajući ispred dvorane u ležernoj bijeloj jakni i sa sunčanim naočalama, glumica je uz osmijeh kratko poručila: "Magic Mike! Girls have fun!", potvrdivši da se u ženskom društvu sjajno provodi.
Kompliment mlađe kolegice i zabavna aluzija na seriju
Osim kazališnih poslastica, Sanja uživa i u bogatoj gastro ponudi Londona. Objavivši fotografiju iz elegantnog restorana dok s nestrpljenjem iščekuje obrok, napisala je: "Kad se čeka papica!", što je odmah izazvalo lavinu pozitivnih reakcija i komplimenata na račun njezina mladolika izgleda.
Ipak, među brojnim komentarima obožavatelja posebno se istaknula poruka mlađe kolegice Lidije Penić-Grgaš, koja joj je uz emotikon crvenog srca kratko napisala: "Najljepša svekrva". Riječ je o simpatičnoj aluziji na njihove uloge u dramskoj seriji, gdje Sanja utjelovljuje lik Mirjane, dok Lidija glumi Cvitu, suprugu njezinoga sina. Ova simpatična gesta njezine "glumačke snahe" dodatno je oduševila pratitelje i potvrdila sjajnu atmosferu te bliskost među kolegicama i izvan snimateljskog seta.