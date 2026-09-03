Sanja Vejnović uživa u Londonu, a mlađa kolegica Lidija Penić-Grgaš joj poručila: 'Najljepša svekrva'

Proslavljena hrvatska glumica Sanja Vejnović otputovala je u London, gdje punim plućima uživa u bogatoj kulturnoj i zabavnoj ponudi britanske prijestolnice

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Svojim se pratiteljima Sanja na društvenim mrežama javila nizom fotografija s kultnih gradskih lokacija, pokazavši da koristi svaki slobodan trenutak za obilazak znamenitosti, gledanje svjetski poznatih predstava i uživanje u vrhunskim gastronomskim delicijama.

Zabava na West Endu i spektakl 'Magic Mike Live'

Sanja nije propustila priliku posjetiti londonski West End, jedno od najpoznatijih kazališnih središta na svijetu. Između ostalog, pogledala je hit mjuzikl Titanique, izrazivši svoje oduševljenje izvedbom, a sa svojom je prijateljicom posjetila i spektakularni show Magic Mike Live. Pozirajući ispred dvorane u ležernoj bijeloj jakni i sa sunčanim naočalama, glumica je uz osmijeh kratko poručila: "Magic Mike! Girls have fun!", potvrdivši da se u ženskom društvu sjajno provodi.

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Kompliment mlađe kolegice i zabavna aluzija na seriju

Osim kazališnih poslastica, Sanja uživa i u bogatoj gastro ponudi Londona. Objavivši fotografiju iz elegantnog restorana dok s nestrpljenjem iščekuje obrok, napisala je: "Kad se čeka papica!", što je odmah izazvalo lavinu pozitivnih reakcija i komplimenata na račun njezina mladolika izgleda.

icon-expand icon-close icon-close Sanja Vejnović, Divlje pčele FOTO: Instagram