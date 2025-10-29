Sanja Vejnović za RTL.hr o najbogatijoj ženi u Vrilu i seriji 'Divlje pčele': 'Privatno sam potpuno drugačija majka i osoba'

icon-close

Glumica Sanja Vejnović, koja će u novoj RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele' utjeloviti Mirjanu Vukas, prošle je godine proslavila 50 godina karijere. Ova svestrana žena i nakon svih tih godina jednako entuzijastično pristup anovim projektima. O ulozi Mirjane Vukas, setu serije 'Divlje pčele, govorila je za RTL.hr.

Nedavno ste proslavili 50 godina karijere. Sada snimate seriju Divlje pčele. Što biste vi rekli iz vašeg dugogodišnjeg iskustva, po čemu je ova serija drugačija?

Sve mi je divno. Bez pretjerivanja i bez ikakvog podilaženja bilo kome. Odlična mi je atmosfera, divni su mi kolege. To mi je jako bitno. Sa svim režiserima sam manje-više dosad radila tako da se dobro poznajemo i onda se osjećam kao doma. Ne osjećam tu napetost osim na početku. Bar što se mene tiče, kad god ulazim u novi projekt, onda je prvih sedam dana užasna trema. I dok se ne nađeš, dok ne uloviš karakter, dok ne vidiš sve što radiš, onda se možeš opustiti i krenuti raditi dalje puno opuštenije. No, koncentracija je jako visoka. Serija je izvrsna, to je ono što me drži. Karakter jako čvrsto napisan. Sviđa mi se što Mirjana Vukas nije nimalo kao ja. Zanimljivo mi je raditi na razlikama mene i lika kojeg radim.

Ima li mjesta improvizaciji na setu?

Ne, ovo je jako precizna forma. Tu nema mjesta improvizaciji. U prosjeku, svatko od nas u glavnom castu ima sedam, osam, devet, deset scena dnevno, pet dana u tjednu. Ako gledaš tjedni prosjek, to je gotovo četrdeset scena tjedno. Mi svaku večer učimo za drugi dan, ako ja krenem improvizirati ili mijenjati svoje replike, moj kolega se neće snaći drugi dan na setu. Znači, ja moram znati i njegove i svoje. Faktički učimo i jedno i drugo da bismo brzo i lako to odradili. Bilo koja promjena da se dogodi zna zbuniti kolegu. Vrlo precizno se radi, možemo se mi dogovoriti za neke sitne izmjene redoslijeda riječi, ali nikada smisla i nikada pasusa replika koje moramo reći.

Divlje pčele - Mirjana Vukas FOTO: RTL

Rekli ste da je Mirjana Vukas pomalo 'posh'. Zašto je to tako?

Ona je najbogatija žena u mjestu, došla je iz druge sredine, došla je iz jedne fine splitske obitelji, obrazovane i fine, u jedan vrlo divlji kraj. I malo sve mještane gleda s visine. Ne voli se baš družiti s mještanima, dosta izolirano živi u svojoj vili i ima muža koji je koji je bogat i čija je obitelj otprije već imala imetak. Fokus joj je na njezinu djecu i na ideju kako će tko od njih imati život. I naravno, tko god tako planira i misli da ima apsolutnu kontrolu nad svim, često se dogodi da ga život demantira.

Rekli ste da nemate gotovo nikakve sličnosti s Mirjanom, ali opet, što je to nešto što možda prepoznajete u sebi?

A bogami ništa. Ne, žao mi je ne. Ne, potpuno sam drugačija. Kao majka i i kao osoba. Meni je puno zanimljivije graditi karakter na nečemu u što moram psihološki ući u neko stanje uma mog lika. I to je onda zanimljivo - otkud to dolazi i kako se to gradi. Ima nešto što mi zovemo back story i future story kada se priča o karakterima. Neki put je taj prošli život nama objašnjen kroz neki opis lika vrlo šturo, a budući život je ono što ćemo mi sada kroz seriju odraditi. Mi glumci volimo znati neke podatke o svom liku od prije, ali imamo i tu dozvolu da maštamo što mi hoćemo. Onda si ja tako izmaštam tko je sve Mirjana i što je sve doživjela i što je sve radila da mi bude nekako lakše kad ulazim u neke situacije koje trebam igrati. Što se same budućnosti tiče, mi smo profesionalci, pa iako znamo dosta unaprijed što će se dogoditi, ne igramo to dok se to ne dogodi.

Divlje pčele FOTO: RTL

Imate i mnogo televizijske djece. Što kažete na njih?

Imam sreću da nekako u svim mojim televizijskim projektima sam imala divne, ali stvarno divne mlade glumice i glumce s kojima sam uvijek mogla uspostaviti dobar odnos. Rekla bih majčinski, koliko to može biti na setu, ali imala sam i situacije gdje su mi se moja djeca stvarno i povjeravala i tražila neke savjete od mene, što mi je isto slatko. I dan danas sam u kontaktu s njima, popijem kavu. Danas sam se jednom mojom kolegicom koja mi je glumila kćer pila kavu, tako da strašno volim svoju filmsku djecu. I ovu novu naravno, divno mi je da se zovemo - mama, sine, ćaća... Slatko ih je gledati i super su nam scene koje radimo zajedno.

Divlje pčele FOTO: RTL

I moje posljednje pitanje - tri razloga zašto gledatelji trebaju gledati seriju 'Divlje pčele'.