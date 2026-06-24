Sanja Vejnović za RTL.hr o ulozi u 'Divljim pčelama': 'Kao Zagrepčanki, splitski mi je bio izazov'

Pala je zadnja klapa prve sezone popularne dramske serije 'Divlje pčele', a jedna od glavnih glumica, Sanja Vejnović, podijelila je svoje dojmove sa seta. Iako snimanja znaju biti iscrpljujuća, glumica koja utjelovljuje kompleksnu Mirjanu Vukas sretna je što se priča nastavlja. Otkrila je što će najviše pamtiti iz prve sezone te s kojim se neočekivanim poteškoćama suočavala

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Završetak snimanja za mnoge glumce i članove ekipe predstavlja emotivan trenutak, no na setu 'Divljih pčela' vladalo je veselje. Razlog tome je potvrda druge sezone, što znači da oproštaj nije bio konačan. "Dobar je osjećaj zato što znam da idem u drugu sezonu. Onda nam nije tako tužno kako zna biti kad padne stvarno zadnja klapa, tada se osjećaš nekako baš jadno i tužno", objasnila je Sanja Vejnović. Naglasila je koliko se cijela ekipa povezala tijekom protekle godine dana snimanja. "Mi većinu ovih godinu dana provodimo ovdje zajedno, više nego sa svojim obiteljima, tako da smo se jako povezali i bilo bi nam baš tužno da se više ne vidimo. Ali imat ćemo odmor, nastavit ćemo raditi, bit će super", s osmijehom je dodala glumica.

icon-expand Mirjana, Divlje pčele FOTO: RTL

Izgradnja lika i jezična barijera

Uloga Mirjane Vukas bila je, kako kaže, iznimno zahtjevna. Riječ je o slojevitom, kompleksnom i negativnom liku, što je od glumice tražilo poseban pristup i duboko razumijevanje. "Trebalo je naći neku mjeru kako ću ga izgraditi i kako ću razumjeti Mirjanu i njezine motive koji su potpuno različiti od mojih. Njeni pokretači u životu nisu one kvalitete koje mene pokreću, ali moraš imati razvijenu empatiju prema svom liku da bi ga mogao raditi istinski dobro", istaknula je Vejnović. Ipak, uz psihološku izgradnju lika, postojao je i jedan tehnički, ali nimalo zanemariv izazov - dijalekt. Naime, serija je smještena u dalmatinsko podneblje, što je za glumicu rođenu u Zagrebu predstavljalo pravu jezičnu prepreku. "Taj balans mi je bio dosta zanimljiv, a i jezik je isto tako bio izazov. Ja sam Zagrepčanka, pa mi je govoriti splitski bilo stvarno izazovno", priznala je.

icon-expand Mirjana, Divlje pčele FOTO: RTL

Uspomene koje će ponijeti sa sobom

Unatoč svim izazovima, Sanja Vejnović iz prve sezone nosi pregršt lijepih uspomena. Na prvom je mjestu, kaže, zahvalnost što je uopće dobila priliku raditi na takvom projektu. "Prvo da sam uopće dobila ovu ulogu. Na tome sam jako zahvalna, na ulozi Mirjane i na ovoj divnoj seriji", kazala je. Odmah nakon toga ističe sjajnu atmosferu na setu i kolege s kojima je dijelila scenu. "Naravno, tu će biti i svi moji kolege koji su briljantni i s kojima mi je lijepo raditi, ekipa je ugodna. Ma sve, baš puno uspomena ću ponijeti."

icon-expand Mirjana, Divlje pčele FOTO: RTL