Divlje pčele

Scena rastanka Rajke i Ranka slomit će i najtvrđa srca

U jednoj od najemotivnijih scena serije 'Divlje pčele', gledatelji su svjedočili teškom oproštaju dvoje likova čija priča od samog početka nosi pečat nesretne sudbine. Rajka i Ranko, čiji su putevi isprepleteni složenim obiteljskim i osobnim dramama, ponovno su se našli pred zidom, dokazujući da prava ljubav ponekad jednostavno nije dovoljna

RTL.hr
26.04.2026 08:00

Posljednji susret Rajke i Ranka, ispunjen neizrečenim riječima i dubokom tugom, ostavio je gorak okus i pitanje hoće li ikada dobiti priliku za sretan kraj u seriji 'Divlje pčele'.

Put za Ženevu kao bijeg od zla

Odluka o odlasku nikada nije laka, a Rajkina je obavijena velom brige i odgovornosti. Njen put u Ženevu nije samo bijeg, već i misija spašavanja. Odlučna je povesti Milana sa sobom, daleko od toksičnog utjecaja moćnog i opasnog Ante. "Idem u Ženevu na neko vrijeme i vodim Milana sa sobom", povjerava se Ranku, otkrivajući svoju namjeru da u njemu probudi čovjeka kakav može biti daleko od zla koje ga okružuje. "Htjela bih vidjeti kakav je čovjek kad nije blizu Ante", objašnjava ona, pokazujući da njena borba nadilazi osobne osjećaje i seže u sferu moralne dužnosti.

Ovaj odlazak, premda nužan, predstavlja bolan rez u njenom životu, a teret koji nosi osjeća se u svakoj njenoj riječi. Dok planira put i brine o tuđoj sudbini, vlastitu sreću stavlja na čekanje, nesvjesna da je vrijeme za nju i Ranka možda upravo isteklo.

Ranko i Rajka, Divlje pčele FOTO: RTL

Sjećanje na poljubac u sjeni rastanka

U napetoj tišini oproštaja, Ranko otvara staru ranu spominjući trenutak koji je mogao promijeniti sve: "Onaj poljubac." Te dvije riječi bile su dovoljne da na površinu izbace svu potisnutu nježnost i neostvarenu ljubav. Rajkin odgovor bio je iskren, ali poražavajući. "Znam, znam sve, bilo je lijepo. Ali ne mogu sad to, Ranko. Oprosti", izgovara slomljenim glasom.

Njena isprika nije odbijanje njega, već priznanje da su okolnosti jače od njih. "Srce mi je puno briga i vidiš i sam u kakvom sam stanju. Nisam spremna", objašnjava mu, dok se između njih stvara nepremostivi jaz. Njena unutarnja bitka, rastrgana između osjećaja prema Ranku i brige za druge, ne dopušta joj da se prepusti ljubavi. Njihova priča postaje tako paradigma tragične romanse u kojoj vanjske sile i unutarnji demoni neprestano uništavaju svaku klicu sreće.

Rajka i Ranko, Divlje pčele FOTO: RTL

Kraj bez kraja za ljubav koja to zaslužuje

"Nemamo vremena", konstatira Ranko s prizvukom konačnosti, ali Rajka u trenutku slabosti pokušava zadržati tračak nade govoreći: "Imamo." Ipak, stvarnost je neumoljiva. Njen odlazak ne ostavlja prostora za zajedničku budućnost, barem ne u dogledno vrijeme. Scena njihovog rastanka jedna je od onih koje se pamte – ne zbog velikih drama ili suza, već zbog tihe patnje i bolnog prihvaćanja sudbine.

Gledatelji su ostali s osjećajem duboke nepravde, svjedočeći priči dvoje ljudi koji se vole, ali im život uporno ne dopušta da budu zajedno. Njihov oproštaj nije bio konačan prekid, već bolno stavljanje točke-zareza na priču koja je zaslužila sretniji svršetak. Ostaje samo nada da će im sudbina, u nekom budućem preokretu, ipak pružiti priliku koju su odavno zaslužili.

Nova epizoda 'Divljih pčela' na rasporedu je večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah i na platformi Voyo.

Moglo bi te zanimati

Marko se udvara Teodori, a Ante ucjenjuje Zdravka!

Zvijezda 'Divljih pčela' otkrio što mu govore na ulici: 'Vi ništa ne bi riješili da nema mame!'

Gledatelji presudili Tomi i Katarini! Evo zašto većina misli da je kraj

Je li ovo posljednji put da joj čuva leđa? Toma uz Katarinu: 'Nije kraj svijeta'

Sve je spremno! Tereza i Milan zajedno bježe: 'To je to - više nema nazad'

Hoće li pristati? Đordano nudi Zori spas iz bezizlazne situacije: 'Katarina može živjeti s nama'

Pročitaj na Net.hr
Nina Badrić priredila spektakl za pamćenje: Pogledajte prizore s prepune splitske Pjace
Roštilj, grah ili radno? Evo kako će naši poznati voditelji proslaviti Praznik rada
Zadranka koja je osvojila neženju Petra: Ima brata blizanca, a obitelj joj je na prvom mjestu
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom