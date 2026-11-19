Gledatelji su svjedočili napetom obračunu punom međusobnih optužbi zbog njezina plesa s Johnnyjem, ali i Nikolinih starih grijeha koje Cvita očito nije preboljela

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Na Jeličinoj rođendanskoj zabavi atmosfera je bila opuštena i vesela, no stvari su ubrzo poprimile drugačiji ton. Cvita i Johnny odlučili su zaplesati, a njihov je ples bio prilično prisan, što je privuklo poglede mnogih prisutnih. U tom trenutku na zabavu neočekivano stiže Cvitin suprug Nikola. Sumnjičav i bijesan zbog prizora na plesnom podiju, nije mogao sakriti svoje nezadovoljstvo, zbog čega su ubrzo napustili slavlje.

icon-expand icon-close icon-close Nikola, Cvita, Johnny, Divlje pčele FOTO: RTL

Žestoka rasprava o Zori i Johnnyju

Nakon što su otišli sa zabave, uslijedile su teške bračne razmirice. "Plesala si s onim deranom tamo, nije te gledao kao dijete", oštro joj je predbacio ljutiti Nikola, uvjeren da namjere mladog Johnnyja nisu bile bezazlene. Cvita se odmah počela braniti objašnjavajući da je Johnny za nju samo dijete, ali suprugu nije ostala dužna te mu je brzo uzvratila udarac. "Da ja tebe stvarno hoću prevariti, misliš li da bi plesala ispred svih s njim? Ne bi, za razliku od tebe", poručila mu je Cvita. Na Nikolino iznenađeno pitanje: "Što za razliku od mene?", Cvita mu je bez zadrške odbrusila: "Plesao si sa Zorom, što misliš da sam zaboravila? Pamtim sve!"

icon-expand Nikola i Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

Obostrano nepovjerenje