Sjećate ga se iz 'Zabranjene ljubavi'? Danas je u potpuno drugačijoj formi, pokazao isklesano tijelo

Nekada smo ga gledali u popularnoj seriji 'Zabranjena ljubav', a danas je pokazao koliko se njegov izgled promijenio

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Zoran Pribičević na društvenim je mrežama podijelio fotografiju koja prikazuje njegovu transformaciju kroz godine, a razlika je itekako vidljiva. Glumac je usporedio fotografiju staru čak 12 godina s današnjim izgledom i uz nju kratko poručio: "Sve se može kad se hoće!". Sudeći prema kadrovima, Zoran je svoju poruku itekako opravdao.

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Pokazao rezultat nakon godina

Na starijoj fotografiji Zoran pozira u kupaćim hlačama, dok je na novijoj fotografiji vidljivo znatno definiranije tijelo. Posebno se ističu isklesani trbušni mišići i mišićavija građa. Njegova objava tako je spojila dvije fotografije nastale u razmaku od više od desetljeća, ali i pokazala koliko se izgled može promijeniti kada se odluči ozbiljno posvetiti treningu i formi.

icon-expand Zoran Pribičević FOTO: Instagram

Iz Zabranjene ljubavi' do Divljih pčela'

Zoran Pribičević publici je poznat još iz vremena kada je glumio u seriji Zabranjena ljubav', a danas ga gledatelji ponovno mogu pratiti na malim ekranima u popularnim Divljim pčelama', gdje utjelovljuje doktora Hodžića. Osim glumačkih angažmana, čini se kako posljednjih godina posebnu pažnju posvećuje i fizičkoj formi. Njegova nova objava zato je privukla pažnju pratitelja, posebno zbog usporedbe s fotografijom iz mlađih dana.

icon-expand Hodžić, Divlje pčele FOTO: RTL

"Sve se može kad se hoće!"