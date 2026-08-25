Sjećate ga se iz 'Zabranjene ljubavi'? Danas je u potpuno drugačijoj formi, pokazao isklesano tijelo

Zoran Pribičević na društvenim je mrežama podijelio fotografiju koja prikazuje njegovu transformaciju kroz godine, a razlika je itekako vidljiva. Glumac je usporedio fotografiju staru čak 12 godina s današnjim izgledom i uz nju kratko poručio: "Sve se može kad se hoće!". Sudeći prema kadrovima, Zoran je svoju poruku itekako opravdao.
Pokazao rezultat nakon godina
Na starijoj fotografiji Zoran pozira u kupaćim hlačama, dok je na novijoj fotografiji vidljivo znatno definiranije tijelo. Posebno se ističu isklesani trbušni mišići i mišićavija građa.
Njegova objava tako je spojila dvije fotografije nastale u razmaku od više od desetljeća, ali i pokazala koliko se izgled može promijeniti kada se odluči ozbiljno posvetiti treningu i formi.
Iz Zabranjene ljubavi' do Divljih pčela'
Zoran Pribičević publici je poznat još iz vremena kada je glumio u seriji Zabranjena ljubav', a danas ga gledatelji ponovno mogu pratiti na malim ekranima u popularnim Divljim pčelama', gdje utjelovljuje doktora Hodžića.
Osim glumačkih angažmana, čini se kako posljednjih godina posebnu pažnju posvećuje i fizičkoj formi. Njegova nova objava zato je privukla pažnju pratitelja, posebno zbog usporedbe s fotografijom iz mlađih dana.
"Sve se može kad se hoće!"
Iako je uz fotografiju sve rekao u samo nekoliko riječi, njegova poruka je jasna - za promjenu nikada nije kasno.
A s obzirom na rezultat koji je pokazao, Zoranova transformacija definitivno nije prošla nezapaženo. Glumac je dokazao da se uz dovoljno motivacije, kako i sam kaže, "sve može kad se hoće".