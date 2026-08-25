Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Sjećate ga se iz 'Zabranjene ljubavi'? Danas je u potpuno drugačijoj formi, pokazao isklesano tijelo

Nekada smo ga gledali u popularnoj seriji 'Zabranjena ljubav', a danas je pokazao koliko se njegov izgled promijenio

RTL.hr
25.08.2026 16:00

Zoran Pribičević na društvenim je mrežama podijelio fotografiju koja prikazuje njegovu transformaciju kroz godine, a razlika je itekako vidljiva. Glumac je usporedio fotografiju staru čak 12 godina s današnjim izgledom i uz nju kratko poručio: "Sve se može kad se hoće!". Sudeći prema kadrovima, Zoran je svoju poruku itekako opravdao.

Pročitajte još
Zoran Pribičević za RTL.hr o novoj ulozi u 'Divljim pčelama' i podršci supruge: 'Malo koja žena bi to mogla podnijeti'

Pokazao rezultat nakon godina

Na starijoj fotografiji Zoran pozira u kupaćim hlačama, dok je na novijoj fotografiji vidljivo znatno definiranije tijelo. Posebno se ističu isklesani trbušni mišići i mišićavija građa.

Njegova objava tako je spojila dvije fotografije nastale u razmaku od više od desetljeća, ali i pokazala koliko se izgled može promijeniti kada se odluči ozbiljno posvetiti treningu i formi.

Zoran Pribičević
Zoran Pribičević FOTO: Instagram

Iz Zabranjene ljubavi' do Divljih pčela'

Zoran Pribičević publici je poznat još iz vremena kada je glumio u seriji Zabranjena ljubav', a danas ga gledatelji ponovno mogu pratiti na malim ekranima u popularnim Divljim pčelama', gdje utjelovljuje doktora Hodžića.

Osim glumačkih angažmana, čini se kako posljednjih godina posebnu pažnju posvećuje i fizičkoj formi. Njegova nova objava zato je privukla pažnju pratitelja, posebno zbog usporedbe s fotografijom iz mlađih dana.

Hodžić, Divlje pčele
Hodžić, Divlje pčele FOTO: RTL

"Sve se može kad se hoće!"

Iako je uz fotografiju sve rekao u samo nekoliko riječi, njegova poruka je jasna - za promjenu nikada nije kasno.

A s obzirom na rezultat koji je pokazao, Zoranova transformacija definitivno nije prošla nezapaženo. Glumac je dokazao da se uz dovoljno motivacije, kako i sam kaže, "sve može kad se hoće".

zoran pribičević zabranjena ljubav divlje pčele
Divlje pčele

'Sjene prošlosti' i 'Divlje pčele'! Kako je Jasmin Mekić spojio dva nespojiva lika na RTL-u

Moglo bi te zanimati

Dok pred kamerama vrije drama, privatno su prijatelji! Pogledajte kako se provode Luka Šegota i Davor Pavić iz 'Divljih pčela'

Omiljeni glumac 'Divljih pčela' Jasmin Mekić pokazao dio svoje ljetne oaze

Omiljeni glumac 'Divljih pčela' oduševio opuštenim izdanjem: Luka Šegota pobjegao na more i pokazao neodoljivi šarm

Obiteljska idila! Pogledajte gdje je Amar Bukvić otputovao sa suprugom i djecom

Prelijepa Ana Marija Veselčić iz 'Divljih pčela' uživa na zasluženom odmoru: 'Na plažama i plantažama'

Prepoznajete li djevojčicu s fotke? Mlada glumica iz 'Divljih pčela' osvojila nas je svojim šarmom i talentom

Pročitaj na Net.hr
Marinela iz 'Gospodina Savršenog' objavila fotografiju u bikiniju i istaknula savršenu liniju
Hrvatski putnik obišao sve zemlje svijeta i otkrio najopasnije trenutke svog putovanja
Umjesto bezbrižnog djetinjstva ove slavne osobe odrasle su u kultovima odcijepljene od svijeta
Bezos posjetio milijardera na Mljetu: Stigao na jahtu suosnivača WhatsAppa
Evo koji sve domaći glumci stižu u RTL-ovu novu seriju: 'Više od 120 uloga!'
Kate Moss u novoj Gucci kampanji zaplesala uz našeg poznatog glumca
Komedija s Milošem Bikovićem koja je srušila rekorde gledanosti stigla je na Voyo
Marko Perković Thompson poslao jasnu poruku uoči velikog koncerta u Vukovaru
To je bila noć za pamćenje: Ovako su prije 14 godina 'tulumarile' Soraja, Grdićka, Hohnjec
Sviđa vam se prijatelj bivšeg? Voditeljica Dragana Mićalović ima neočekivan savjet