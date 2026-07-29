Sjećate li se kako je izgledao prvi susret Katarine i Jakova nakon sedam godina? 'Nisam ti stigla čestitati sinoć što si se oženio'

Nakon dugo očekivanog povratka u rodno Vrilo, koji je mještanima donio više pitanja nego odgovora, Jakov Vukas suočio se s duhovima prošlosti tijekom noćnog susreta

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Daleko od znatiželjnih pogleda, potražio je Katarinu Runje, ženu čije je srce ostavio slomljeno prije sedam godina. Njihov prvi razgovor nakon dugo vremena nije donio olakšanje, već je otvorio stare rane i otkrio bolne tajne koje su godinama tinjale ispod površine. Jakov se pojavio iznenada, prestrašivši Katu koja ga je dočekala s nepovjerenjem i ljutnjom. "Što hoćeš?", upitala je oštro, ne skrivajući prezir prema njegovom tajnovitom dolasku. "Usred noći kao zadnji lopov", predbacila mu je, dok je on pokušavao opravdati svoj postupak željom da razgovaraju nasamo.

icon-expand Katarina Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Suočena s Jakovljevim ponovljenim "Žao mi je", Kate je eksplodirala, postavljajući pitanje koje ju je mučilo sedam dugih godina: "Što si me pustio sedam godina da te čekam?" Tvrdio je da tišine s njegove strane nije bilo. "Napisao sam ti... dvije godine sam ti pisao, dan za danom", branio se, dodajući kako od nje nikada nije dobio odgovor. Negirajući primitak ijednog pisma, Kate ga je optužila da laže. Ovaj sukob sjećanja otkrio je duboki nesporazum, ili nečiju zlu namjeru, koja ih je razdvojila. Jesu li pisma zaista poslana? Ako jesu, tko se pobrinuo da nikada ne stignu u Katine ruke? Misterij je ostao visjeti u zraku, dodajući sloj intrige na već postojeću tugu.

icon-expand Jakov Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL