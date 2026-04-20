Sjećate li se kako je Vice prvi put došao u kuću Vukas i sve preokrenuo? 'Ovo je raj na zemlji'

Na vrata obitelji Vukas u seriji 'Divlje pčele' tada je stigao potpuni stranac. Ili barem tako se činilo. Vice Radonić predstavio se kao davno izgubljeni rođak iz Čilea, uspješan vinar koji traži svoje korijene.
"Moj otac je utemeljio vinariju, a ja sam ispunio njegov san. Danas je to uhodan posao koji se praktički 'stvara sam od sebe'," rekao je tada, ostavljajući dojam čovjeka koji dolazi iz svijeta bogatstva i uspjeha.
Njegove riječi zvučale su iskreno, gotovo toplo - "Odmalena sam slušao samo najljepše i najbolje o Dalmaciji... morao sam to doći vidjeti svojim očima."
No već tada su neki osjetili da se iza tog dolaska krije nešto više.
Šarm, priča i prvi znakovi sumnje
Dok je Mirjana Vukas bila oduševljena i srdačno ga dočekala, Ante je odmah pokazao dozu opreza.
"Kad ga nisi nikad prije spominjala?" - njegova reakcija bila je kratka, ali dovoljno jasna.
Vice je, s druge strane, brzo osvojio prostor šarmom, samopouzdanjem i pričama o uspjehu.
Sve je djelovalo spontano, gotovo simpatično. Ali upravo tu leži ključ - već tada je znao kako pridobiti ljude.
"Ovo je raj na zemlji" ili nešto više od toga?
Promatrajući imanje, Vice je izjavio:
"Ovo je raj na zemlji. Kamen, masline, loza... ovdje se osjeća duh Dalmacije."
Na prvu - nostalgija. No danas, s odmakom, mnogi gledatelji pitaju je li to bio samo emotivan povratak ili pažljivo osmišljeni ulazak?
Jer već tada je dao naslutiti da ga zanima više od obitelji:
"Puno me više zanimaju kreacija, izgradnja, pa čak i industrija. Vidim ovdje nevjerojatan potencijal."
Početak igre koja traje i danas
Danas, kada znamo koliko je Vice duboko upleten u odnose u Vrila, jasno je da njegov dolazak nije bio slučajan.
Od prvog koraka u kući Vukas, postavio je temelje za sve što slijedi, od povjerenja koje je stekao, do sumnji koje su se kasnije pokazale opravdanima.
'Divlje pčele' na rasporedu su od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.