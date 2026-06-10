Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Sjećate li se prvog susreta Cvite i Nikole? Jedan citat iz 'Ane Karenjine' bio je dovoljan da sve počne

Prva sezona 'Divljih pčela' gledateljima je donijela niz emotivnih trenutaka, ali prvi susret Cvite i Nikole posebno se izdvojio

RTL.hr
10.06.2026 14:00

Publika 'Divljih pčela' je vrlo brzo prepoznala da njihova dinamika nije slučajna. Cvita i Nikola od početka su nosili onu vrstu napetosti koja se ne gradi velikim gestama, nego sitnim rečenicama, pogledima i osjećajem da se dvoje ljudi razumije i prije nego što to priznaju.

Nikola, "Ana Karenjina" i rečenica koja se pamti

Posebnu pažnju privukao je trenutak u kojem Nikola citira stih iz romana Ana Karenjina. Taj književni detalj odmah je dao njihovom susretu dodatnu dubinu. Umjesto klasičnog upoznavanja, gledatelji su dobili scenu koja je spajala romantiku, čežnju i suptilnu najavu svega što će tek uslijediti.

Cvita je u tom trenutku reagirala upravo onako kako su se gledatelji nadali: ne prenaglašeno, nego dovoljno da se osjeti kako je citat dotaknuo nešto u njoj. Njihov razgovor nije trebao velike riječi da bi postao jedna od scena koje se pamte.

Cvita i Nikola, Divlje pčele
Cvita i Nikola, Divlje pčele FOTO: RTL
Cvita i Nikola, Divlje pčele
Cvita i Nikola, Divlje pčele FOTO: RTL

Početak odnosa koji je publika odmah prihvatila

Od tog prvog susreta, odnos Cvite i Nikole postao je jedna od emotivnih okosnica prve sezone. Gledatelji su pratili svaki njihov novi razgovor, tražili znakove bliskosti i analizirali detalje koji su upućivali na to da se iza njihovih riječi kriju snažni osjećaji.

Upravo je ta sporost u razvoju odnosa bila ono što je publici najviše odgovaralo. Njihova priča nije građena naglo, nego pažljivo, kroz male trenutke koji su s vremenom dobivali sve veće značenje.

Cvita i Nikola, Divlje pčele
Cvita i Nikola, Divlje pčele FOTO: RTL

Zašto je ta scena toliko posebna

Prvi susret Cvite i Nikole ostao je poseban jer je imao sve elemente koje gledatelji vole: emociju, književnu referencu, kemiju među likovima i osjećaj da gledamo početak nečega važnog.

divlje pčele nikola divlje pčele cvita divlje pčele
Moglo bi te zanimati

Omiljeni Pere Eranović emotivno se oprostio od lika koji je obilježio sezonu 'Divljih pčela': 'Laku noć, Vice'

Finale sezone 'Divljih pčela'! Kakvu će sudbinu doživjeti Kata, hoće li Ante konačno pasti?

Kolege iz 'Divljih pčela' ispratile Vicu uz smijeh i emocije: 'Adio prijatelju, Tonči te zaboravit neće!'

Glumica 'Divljih pčela' sunča se na našoj obali: Pogledajte kako je Margarita Mladinić uzela predah od snimanja i pobjegla na zasluženi odmor

Glumac Pere Eranović direktno se obratio fanovima 'Divljih pčela' nakon Vicinog kraja: 'Strastvena ste publika, ponekad nemilosrdna'

U stvarnom životu kumovi, na ekranu krvnici: Pere Eranović i Davor Pavić šokirali gledatelje brutalnim krajem u 'Divljim pčelama'

Pročitaj na Net.hr
Sin Renea Bitorajca tuži bivšu školu, traži 5000 eura odštete zbog incidenta na satu tjelesnog
Reper Sean 'Diddy' Combs ostaje iza rešetaka: Sud mu ponovno produljio pritvor
Kamere su ih obožavale: Ove ljepotice obilježile su Grašin koncert u Nedelišću
Suzana Mančić postaje baka: Njezina kći Teodora čeka prvo dijete s 23 godine starijim suprugom
Dino Bešlić na rođendan se prisjetio roditelja: 'Mama i tata, danas je moj jako tužan dan'
Šok za baku, oduševljenje za fanove: Marco Cuccurin potpuno transformirao svoju garsonijeru
Nije influencerica ni manekenka: Žena kapetana Engleske potpuno je drugačija od ostalih WAGsica
Zovu je hrvatskom Selenom Gomez: Mateu iz 'Života na vagi' danas bi malo tko prepoznao
Preminula Anne Schedeen, zvijezda kultne serije 'Alf'
Samo dan nakon 35. rođendana umrla glumica najpoznatija po ulozi u seriji 'Mostovi života'