Sjećate li se prvog susreta Rajke i Ranka? Ovako je izgledalo upoznavanje omiljenog para 'Divljih pčela': 'Baš sam vas htjela sresti'

Upravo u trenutku kada se rasprava o kozmetici zahuktavala, u trgovinu je ušao general Ranko Badurina. Njegova pojava, unatoč zdravstvenim problemima s kojima se borio, i dalje je odavala autoritet i dostojanstvo.

Rajka nije gubila vrijeme. Prepoznavši priliku, ili možda instinktivno osjetivši važnost čovjeka koji je upravo ušao, odmah je preuzela inicijativu: "Jeste li vi general Badurina?"

Predstavila se kao sestra Ante i Ivice, povezujući se odmah s poznatim obiteljima u mjestu. Njegov odgovor na Rajkin izravan poziv u šetnju bio je kavalirski: "Ovakav poziv se ne odbija." Bilo je očito da Rajka Bauer nije žena koju se odbija, a general Badurina nije muškarac koji bježi od izazova.