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Divlje pčele

Sjećate li se prvog susreta Rajke i Ranka? Ovako je izgledalo upoznavanje omiljenog para 'Divljih pčela': 'Baš sam vas htjela sresti'

Rajka Bauer, profinjena povratnica iz Ženeve, i umirovljeni general Ranko Badurina prvi su put ukrstili puteve, a kemija je bila toliko snažna da je čak i iskusna Ljuba ostala zatečena

RTL.hr
28.07.2026 22:00

Upravo u trenutku kada se rasprava o kozmetici zahuktavala, u trgovinu je ušao general Ranko Badurina. Njegova pojava, unatoč zdravstvenim problemima s kojima se borio, i dalje je odavala autoritet i dostojanstvo. 

Rajka nije gubila vrijeme. Prepoznavši priliku, ili možda instinktivno osjetivši važnost čovjeka koji je upravo ušao, odmah je preuzela inicijativu: "Jeste li vi general Badurina?"

Predstavila se kao sestra Ante i Ivice, povezujući se odmah s poznatim obiteljima u mjestu. Njegov odgovor na Rajkin izravan poziv u šetnju bio je kavalirski: "Ovakav poziv se ne odbija." Bilo je očito da Rajka Bauer nije žena koju se odbija, a general Badurina nije muškarac koji bježi od izazova.

Rajka i Ranko, Divlje pčele
Rajka i Ranko, Divlje pčele FOTO: RTL

Dok su Rajka i Ranko napuštali trgovinu, baba Ljuba ostala je jedini svjedok početka nečeg velikog. Njezin komentar savršeno je sažeo situaciju. Pokušavajući Rajki "prodati" generala kao dobru priliku, čovjeka koji ima novaca, ne pije i ne kocka  Ljuba je naišla na zagonetan odgovor.

"Ne treba mi brak, treba mi za nešto drugo", odvratila je Rajka misteriozno prije izlaska, ostavljajući prostor za nagađanja o njezinim pravim motivima. Je li u pitanju samo šarm ili Rajka u generalu vidi saveznika za svoje skrivene planove?

Ranko, Divlje pčele
Ranko, Divlje pčele FOTO: RTL
divlje pčele rajka ranko
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