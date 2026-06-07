Sjećate li se stare Cvite? Ovako je izgledala djevojka zbog koje je Nikola okrenuo leđa svemu

Kada smo na početku sezone upoznali Cvitu, djelovala je kao jedna od najživljih i najposebnijih žena u Vrilu. Bila je prpošna, svojeglava, kreativna i puna nekog unutarnjeg sjaja. Voljela je šivati, čitati, maštati i vjerovati da život ipak može biti ljepši od onoga što joj je namijenjeno

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U svijetu 'Divljih pčela' u kojem su mnogi živjeli po pravilima obitelji, običaja i tuđih očekivanja, Cvita je imala nešto svoje. Bila je nježna, ali ne i slaba. Sanjiva, ali ne i izgubljena. Zaljubljena, ali ne i naivna bez razloga. No onda se dogodila izdaja koja je promijenila sve.

Cvita prije svega: žena koja je još vjerovala ljubavi

Prije nego što je saznala da su je Nikola i Zora prevarili, Cvita je u sebi još nosila vjeru da ljubav može biti sigurno mjesto. Uz Nikolu je zamišljala život koji joj je možda napokon mogao donijeti mir, stabilnost i osjećaj pripadanja.

icon-expand Nikola Vukas i Cvita Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

icon-expand Cvita Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Njezina energija tada je bila potpuno drugačija. Imala je toplinu, osmijeh i onu vrstu zaigranosti koja se danas u njezinu pogledu sve rjeđe vidi. I kada je bila tvrdoglava ili oštra, iza toga nije stajala hladnoća, nego povrijeđena žena koja još nije izgubila vjeru u ljude. Cvita je tada bila netko tko je želio voljeti i biti voljen. Netko tko je, unatoč svim strahovima, još uvijek vjerovao da postoji život u kojem je neće iznevjeriti oni najbliži.

icon-expand Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

icon-expand Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

Izdaja koja ju je pretvorila u drugu osobu

Prekretnica je bila trenutak kada je saznala za odnos Nikole i Zore. Nije to za nju bila samo ljubavna izdaja. To je bio osjećaj da su je iznevjerili ljudi kojima je najviše vjerovala. Nikola, muškarac kojeg je voljela. Zora, njezina sestra. Dvije osobe koje su joj trebale biti najbliže, odjednom su postale razlog njezina najvećeg sloma. Upravo zato Cvita nakon toga više nije ista. Njezina bol nije eksplodirala u velikim scenama, nego se počela pretvarati u hladnoću i distancu. U pogled koji više ne traži objašnjenje jer je, čini se, već zaključio da objašnjenja nema.

icon-expand Cvita i Nikola, Divlje pčele FOTO: RTL

Može li se stara Cvita vratiti?