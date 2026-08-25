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Divlje pčele

'Sjene prošlosti' i 'Divlje pčele'! Kako je Jasmin Mekić spojio dva nespojiva lika na RTL-u

Šimun iz 'Sjena prošlosti' i Zdravko iz 'Divljih pčela' nemaju baš ništa zajedničko, osim vrhunskog glumca koji ih nosi

RTL.hr
25.08.2026 15:00

Jasmin Mekić jedno je od onih lica domaće glumačke scene za koje na prvu znate da donose neupitnu kvalitetu, no način na koji transformira energiju iz uloge u ulogu pravi je užitak za gledatelje. Usporedba njegova dva iznimno zapažena lika na RTL-u i Voyo platformi jasno pokazuje koliki je njegov glumački raspon.

Šimun Novak: Uglađeni broker pod pritiskom tajni

U napetoj dramskoj seriji 'Sjene prošlosti', Mekić je utjelovio Šimuna Novaka - uspješnog, uglađenog financijskog stručnjaka i obiteljskog čovjeka. Šimun je lik suzdržane energije, vizualno besprijekoran, ali i emotivno rastrgan između vlastitih moralnih načela, pritiska okoline i braka s dominantnom Martom.

Marta i Šimun, Sjene prošlosti
Marta i Šimun, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Njegova glumačka snaga u 'Sjenama prošlosti' ležala je u detaljima, pogledima, staloženom tonu glasa i suptilnoj unutarnjoj borbi dok se oko njega plete mreža laži i nekadašnjih grijeha iz prošlosti.

Šimun, Sjene prošlosti
Šimun, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Zdravko Šušnjara: Ambiciozni i živopisni lokalni načelnik

Potpuni kontrast tom gradskom elitizmu donosi lik Zdravka Šušnjare u 'Divljim pčelama'. Kao općinski načelnik mjesta Vrilo, Zdravko je karakterno i vizualno potpuno drugačiji profil.

On je čovjek iz naroda, ambiciozan, katkad komičan u svojoj želji za kontrolom i lokalnom moći, ali i prilično pragmatičan kada je u pitanju očuvanje vlastite pozicije. Dok Šimun pati u tišini, Zdravko je glasan, ekspresivan i nesmotren na način koji redovito pokreće radnju u Vrilu.

Zdravko i Anka, Divlje pčele
Zdravko i Anka, Divlje pčele FOTO: RTL

Dva svijeta u jednoj glumačkoj majstoriji

Od skupocjenih odijela i hladnih zagrebačkih enterijera do seoskih ureda i živopisnih lokalnih spletki - Jasmin Mekić pokazao je kako s jednakom uvjerljivošću nosi i psihološki tešku obiteljsku dramu i dinamičnu periodnu priču s elementima humora.

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