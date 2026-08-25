'Sjene prošlosti' i 'Divlje pčele'! Kako je Jasmin Mekić spojio dva nespojiva lika na RTL-u

Šimun iz 'Sjena prošlosti' i Zdravko iz 'Divljih pčela' nemaju baš ništa zajedničko, osim vrhunskog glumca koji ih nosi

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Jasmin Mekić jedno je od onih lica domaće glumačke scene za koje na prvu znate da donose neupitnu kvalitetu, no način na koji transformira energiju iz uloge u ulogu pravi je užitak za gledatelje. Usporedba njegova dva iznimno zapažena lika na RTL-u i Voyo platformi jasno pokazuje koliki je njegov glumački raspon.

Šimun Novak: Uglađeni broker pod pritiskom tajni

U napetoj dramskoj seriji 'Sjene prošlosti', Mekić je utjelovio Šimuna Novaka - uspješnog, uglađenog financijskog stručnjaka i obiteljskog čovjeka. Šimun je lik suzdržane energije, vizualno besprijekoran, ali i emotivno rastrgan između vlastitih moralnih načela, pritiska okoline i braka s dominantnom Martom.

icon-expand Marta i Šimun, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Njegova glumačka snaga u 'Sjenama prošlosti' ležala je u detaljima, pogledima, staloženom tonu glasa i suptilnoj unutarnjoj borbi dok se oko njega plete mreža laži i nekadašnjih grijeha iz prošlosti.

icon-expand Šimun, Sjene prošlosti FOTO: RTL

Zdravko Šušnjara: Ambiciozni i živopisni lokalni načelnik

Potpuni kontrast tom gradskom elitizmu donosi lik Zdravka Šušnjare u 'Divljim pčelama'. Kao općinski načelnik mjesta Vrilo, Zdravko je karakterno i vizualno potpuno drugačiji profil. On je čovjek iz naroda, ambiciozan, katkad komičan u svojoj želji za kontrolom i lokalnom moći, ali i prilično pragmatičan kada je u pitanju očuvanje vlastite pozicije. Dok Šimun pati u tišini, Zdravko je glasan, ekspresivan i nesmotren na način koji redovito pokreće radnju u Vrilu.

icon-expand Zdravko i Anka, Divlje pčele FOTO: RTL

Dva svijeta u jednoj glumačkoj majstoriji