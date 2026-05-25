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Divlje pčele

Slavilo se za vikend! Pogledajte tko je sve od kolega iz 'Divljih pčela' stigao na vjenčanje Marina Klišmanića

Protekli vikend bio je u znaku ljubavi, slavlja i vrhunske elegancije za glumačku ekipu popularne domaće serije 'Divlje pčele'

RTL.hr
25.05.2026 10:00

Glumci 'Divljih pčela' su se okupili kako bi proslavili najvažniji dan svog kolege Marina Klišmanića, kojeg gledatelji obožavaju u ulozi Marka Vukasa, a koji je ovog vikenda uplovio u bračnu luku. Osim sretnog para, svu pozornost i poglede plijenili su njegovi glumački kolege koji su za ovu prigodu odabrali besprijekorne modne kombinacije.

Margarita Mladinić kao utjelovljenje ljetne elegancije

Apsolutna zvijezda svečanih modnih izdanja bila je prekrasna Margarita Mladinić. Za ovu prigodu odabrala je upečatljivu, vibrantno zelenu mini haljinu koja savršeno spaja odvažnost i sofisticiranost. Haljinu karakterizira moderan kroj otvorenih ramena s dramatičnim, voluminoznim spuštenim rukavima koji unose dozu visokog modnog glamura. Uska silueta savršeno je naglasila njezinu figuru, dok su minimalistički nakit i profinjene sandale zaokružile ovaj chic izgled. Pozirajući uz obalu prepunu jedrilica s čašom vina u ruci, Margarita je utjelovila istinsku mediteransku eleganciju.

Margarita Mladinić, Davor Pavić, Pere Eranović
Margarita Mladinić, Davor Pavić, Pere Eranović FOTO: Instagram

Davor Pavić i Pere Eranović u besprijekornim muškim izdanjima

Muški dio glumačke ekipe odlučio se za provjerenu klasiku s modernim zaokretom, pokazavši kako se nosi vrhunski krojeno odijelo.

Davor Pavić odlučio se za bezvremensku eleganciju u tamnomodrom odijelu. Kombinaciju je osvježio klasičnom bijelom košuljom bez kravate, postižući savršen balans između formalnog i opuštenog izgleda, a sve je začinio trendi sunčanim naočalama i elegantnim crnim cipelama.

S druge strane, Pere Eranović donio je dašak pravog ljetnog šarma u svijetlom, bež odijelu. Dvoredno kopčanje sakoa, savršeno usklađena kravata i smeđe kožne cipele dali su mu izgled pravog džentlmena, idealan za svečane prigode na morskoj obali.

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