Slavka Sobina kakvog još niste gledali: Lik Lazara Krnete u 'Divljim pčelama' ledi krv u žilama

Poznati hrvatski glumac Slavko Sobin pridružuje se glumačkoj postavi u ulozi Lazara Krnete, novog upravitelja kaznionice. Sudeći prema prvim scenama, jasno je da će njegov lik unijeti veliku napetost i dodatno zakomplicirati sudbinu obitelji Runje te Vukas.

Lazar Krneta predstavljen je kao izuzetno hladan, strog i autoritativan čovjek koji se čvrsto drži pravila, ali ih istovremeno koristi kako bi demonstrirao vlastitu moć. Njegov prvi susret s obitelji zatvorenice Katarine Runje odmah daje do znanja kakav je njegov karakter. Kada Katarinina sestra Zora i zaručnik Jakov dođu u posjet kako bi je vidjeli, Krneta ih hladnokrvno odbija. Bez trunke suosjećanja navodi kako je došlo do zdravstvenih komplikacija te da je zatvorenica u ambulanti. Na njihovo inzistiranje da je posjete, novi upravitelj se poziva na "stroge protokole" i odrješito ih šalje kući, ne ostavljajući nimalo prostora za pregovore.

Sobin je u ovoj sceni savršeno uhvatio aroganciju čovjeka na poziciji moći kojem nitko ne smije proturječiti. Njegov Krneta je lik koji ne podiže glas bez razloga, ali čija sama prisutnost izaziva strahopoštovanje i nelagodu.