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Divlje pčele

Slavka Sobina kakvog još niste gledali: Lik Lazara Krnete u 'Divljim pčelama' ledi krv u žilama

Nova sezona omiljene domaće dramske serije 'Divlje pčele' donosi brojna iznenađenja, a jedno od najvećih je dolazak novog, iznimno intrigantnog lika

RTL
27.09.2026 07:00

Poznati hrvatski glumac Slavko Sobin pridružuje se glumačkoj postavi u ulozi Lazara Krnete, novog upravitelja kaznionice. Sudeći prema prvim scenama, jasno je da će njegov lik unijeti veliku napetost i dodatno zakomplicirati sudbinu obitelji Runje te Vukas.

Lazar Krneta
Lazar Krneta FOTO: RTL

Autoritet koji ne trpi neposluh

Lazar Krneta predstavljen je kao izuzetno hladan, strog i autoritativan čovjek koji se čvrsto drži pravila, ali ih istovremeno koristi kako bi demonstrirao vlastitu moć. Njegov prvi susret s obitelji zatvorenice Katarine Runje odmah daje do znanja kakav je njegov karakter. Kada Katarinina sestra Zora i zaručnik Jakov dođu u posjet kako bi je vidjeli, Krneta ih hladnokrvno odbija. Bez trunke suosjećanja navodi kako je došlo do zdravstvenih komplikacija te da je zatvorenica u ambulanti. Na njihovo inzistiranje da je posjete, novi upravitelj se poziva na "stroge protokole" i odrješito ih šalje kući, ne ostavljajući nimalo prostora za pregovore.

Sobin je u ovoj sceni savršeno uhvatio aroganciju čovjeka na poziciji moći kojem nitko ne smije proturječiti. Njegov Krneta je lik koji ne podiže glas bez razloga, ali čija sama prisutnost izaziva strahopoštovanje i nelagodu.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Okrutne metode

Prava priroda Lazara Krnete najviše dolazi do izražaja u njegovom izravnom sukobu s Katarinom. Upravitelj ne krije netrpeljivost, optužujući je da od prvog dana u zatvoru donosi nemir među žene i stvara probleme. Napetost dostiže vrhunac kada Katarinu šalje u samicu nakon što ju je prijavila Eva, zatvorenica s kojom Krneta ima ljubavnu aferu.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Slavko Sobin u ovoj je ulozi pokazao potpuno novo glumačko lice, utjelovivši mračnijeg, nemilosrdnog i kompleksnog lika. Nema sumnje da će upravitelj Lazar Krneta biti jedan od ključnih pokretača radnje u novim nastavcima te da će njegov boravak na čelu kaznionice biti obilježen čvrstom rukom i teškim psihološkim pritiskom na zatvorenice.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

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