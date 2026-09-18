Slavko Sobin najavio svoj dolazak u 'Divlje pčele': 'Nova sezona donosi sve što volite, ali i mene'

Nakon iznimno uspješne prve sezone koja je s emitiranjem započela u studenom prošle godine, gledatelji s nestrpljenjem iščekuju nastavak priče o tri sestre. Katarina, Cvita i Zora ponovno će se naći u središtu radnje smještene u pedesete godine prošlog stoljeća u izmišljeno selo Vrilo u Dalmatinskoj zagori. Kako bi autentično dočarali duh tog vremena i patrijarhalnog društva, snimanje serije odvija se na autentičnim lokacijama u okolici Sinja te u zagrebačkom Jadran Filmu, gdje su izgrađeni impresivni setovi.

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Najveću pažnju uoči početka novih epizoda privukao je glumac Slavko Sobin. Na službenom Instagram profilu serije objavljen je kratki promotivni video u kojem Sobin, odjeven u tamno odijelo s bijelom košuljom i kravatom, stoji na setu koji vjerno prikazuje starinsku ulicu. Obraćajući se izravno u kameru, glumac je uz blagi smiješak kratko poručio kako nova sezona donosi sve što gledatelji vole, ali i njega.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka, 21. rujna od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.