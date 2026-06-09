Slavko Sobin stiže u 'Divlje pčele': 'Ja sam zapravo došao jer je meni cijeli taj cast prezgodan'

U novim epizodama dobro poznatoj glumačkoj postavi pridružit će se i neka nova lica, nagrađivani domaći glumci, ali i talentirana mlada lica, koja donose nove zaplete i napetosti.
Između ostalih tu su jedan od najtraženijih domaćih glumaca sa zapaženim inozemnim iskustvom, Slavko Sobin, zatim iskusna televizijska, kazališna i filmska glumica Mirta Zečević, kao i talentirana Lara Nekić, koju je šira javnost upoznala u kratkometražnom igranom filmu 'Čovjek koji nije mogao šutjeti', domaće uzdanice za Oscara. Tu su i Ljubo Zečević, Nela Kocsis, Saša Buneta, Paško Vukasović, Rok Vihar, Tomislav Đunđer i mnogi drugi.
"Ja sam zapravo došao tamo jer je meni cijeli taj cast prezgodan i želim biti okružen njima nekoliko mjeseci", šali se Slavko Sobin pa dodaje, Taj set ima stvarno jednu posebnu energiju, posebno glumačka soba. Osjeti se polet, zajedništvo i jako dobra stvaralačka energija."
Kakva sudbina čeka omiljene likove i kakvu će pomutnju u njihov svijet unijeti nova lica, gledatelji će doznati u novim nastavcima 'Divljih pčela'.