Slavko Sobin stiže u 'Divlje pčele': 'Ja sam zapravo došao jer je meni cijeli taj cast prezgodan'

U novim epizodama dobro poznatoj glumačkoj postavi pridružit će se i neka nova lica, nagrađivani domaći glumci, ali i talentirana mlada lica, koja donose nove zaplete i napetosti.

Između ostalih tu su jedan od najtraženijih domaćih glumaca sa zapaženim inozemnim iskustvom, Slavko Sobin, zatim iskusna televizijska, kazališna i filmska glumica Mirta Zečević, kao i talentirana Lara Nekić, koju je šira javnost upoznala u kratkometražnom igranom filmu 'Čovjek koji nije mogao šutjeti', domaće uzdanice za Oscara. Tu su i Ljubo Zečević, Nela Kocsis, Saša Buneta, Paško Vukasović, Rok Vihar, Tomislav Đunđer i mnogi drugi.