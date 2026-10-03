Slavko Sobin strahuje od reakcija gledatelja zbog lika Krnete! Za RTL.hr otkrio: 'Nisam siguran da ću se pojavljivati među ljudima'

Glumac Slavko Sobin priznao da je pratio i prvu sezonu serije 'Divlje pčele' . "Zapravo se tokom trajanja cijele prve sezone znalo da sam fan serije", istaknuo je Slavko, dodajući kako ga je priča snažno privukla već od prve epizode. Otkrio je kako bi, kad god je uhvatio slobodnog vremena i bio kod kuće, obavezno bacio oko na male ekrane i pratio razvoj napete radnje.

Ono što je popularnog glumca najviše impresioniralo u prvoj sezoni jest izvanredna glumačka postava. Sobin nije štedio riječi hvale za svoje kolege, a posebno je istaknuo mlade talente koji su ostavili upečatljiv trag na ekranu. "Mislim, prije svega glumački i ove mlade snage, sestre Runje su fenomenalne", naglasio je glumac s neskrivenim oduševljenjem. Prema njegovim riječima, cijeli je cast izuzetno dobar i jako angažiran u svom poslu. Istaknuo je i kako su likovi jako dobro raspisani i napravljeni, što je uvelike doprinijelo cjelokupnoj kvaliteti i golemom uspjehu same serije.

Slavko Sobin za RTL.hr otkrio: 'Krneta je gadan. Jedan je od ružnije napisanih likova u povijesti hrvatskih serija'

Iako je od samih početaka bio veliki obožavatelj projekta, njegov dolazak ispred kamera donosi potpuno novu, mračnu dimenziju priči. Lik kojeg tumači obećava opasne zaplete koji će nesumnjivo šokirati vjerne gledatelje.

Dolazak novih lica u uhodanu postavu uvijek donosi promjenu pravila igre, a Sobinov lik Krneta definitivno nije iznimka. Kako je sam glumac objasnio, publika se treba pripremiti na izrazito opasne, napete i mračne situacije. "Krneta je gadan, stvarno je gadan lik. Mislim da je to jedan od ružnije napisanih likova u povijesti hrvatskih serija", istaknuo je Sobin, nimalo ne skrivajući koliko je njegova nova uloga zapravo negativna.

Na meti njegovog brutalnog lika naći će se mlade snage serije, a posebno lik Katarine Runje. Zbog izrazite negativnosti koju Krneta donosi na male ekrane, Sobin se kroz smijeh osvrnuo na to kako će publika reagirati kada se nove epizode počnu prikazivati.

"Mogu samo reći da nisam siguran da ću se baš pojavljivati među ljudima u javnosti kad se to krene prikazivati", našalio se omiljeni glumac. Svjestan je da domaća publika često vrlo emotivno proživljava radnju i sudbine omiljenih televizijskih junaka, zbog čega negativci rijetko prolaze nezamijećeno na ulici.