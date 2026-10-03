Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Slavko Sobin strahuje od reakcija gledatelja zbog lika Krnete! Za RTL.hr otkrio: 'Nisam siguran da ću se pojavljivati među ljudima'

U intervjuu za RTL.hr, poznati hrvatski glumac Slavko Sobin osvrnuo se na prvu sezonu serije 'Divlje pčele' koja je napravila pravi televizijski boom u regiji. Iako se u nastavku pridružuje glumačkoj postavi kao novo pojačanje, Sobin je priznao kako je i sam od samog početka bio veliki obožavatelj ovog televizijskog hita

RTL.hr
03.10.2026 07:00

Glumac Slavko Sobin priznao da je pratio i prvu sezonu serije 'Divlje pčele'. "Zapravo se tokom trajanja cijele prve sezone znalo da sam fan serije", istaknuo je Slavko, dodajući kako ga je priča snažno privukla već od prve epizode. Otkrio je kako bi, kad god je uhvatio slobodnog vremena i bio kod kuće, obavezno bacio oko na male ekrane i pratio razvoj napete radnje.

Posebne pohvale za mlade nade

Ono što je popularnog glumca najviše impresioniralo u prvoj sezoni jest izvanredna glumačka postava. Sobin nije štedio riječi hvale za svoje kolege, a posebno je istaknuo mlade talente koji su ostavili upečatljiv trag na ekranu. "Mislim, prije svega glumački i ove mlade snage, sestre Runje su fenomenalne", naglasio je glumac s neskrivenim oduševljenjem. Prema njegovim riječima, cijeli je cast izuzetno dobar i jako angažiran u svom poslu. Istaknuo je i kako su likovi jako dobro raspisani i napravljeni, što je uvelike doprinijelo cjelokupnoj kvaliteti i golemom uspjehu same serije.

Pročitajte još
Slavko Sobin za RTL.hr otkrio: 'Krneta je gadan. Jedan je od ružnije napisanih likova u povijesti hrvatskih serija'

Iako je od samih početaka bio veliki obožavatelj projekta, njegov dolazak ispred kamera donosi potpuno novu, mračnu dimenziju priči. Lik kojeg tumači obećava opasne zaplete koji će nesumnjivo šokirati vjerne gledatelje.

Jedan od najružnije napisanih likova

Dolazak novih lica u uhodanu postavu uvijek donosi promjenu pravila igre, a Sobinov lik Krneta definitivno nije iznimka. Kako je sam glumac objasnio, publika se treba pripremiti na izrazito opasne, napete i mračne situacije. "Krneta je gadan, stvarno je gadan lik. Mislim da je to jedan od ružnije napisanih likova u povijesti hrvatskih serija", istaknuo je Sobin, nimalo ne skrivajući koliko je njegova nova uloga zapravo negativna.

Lazar Krneta
Lazar Krneta FOTO: RTL

Strah od reakcija javnosti

Na meti njegovog brutalnog lika naći će se mlade snage serije, a posebno lik Katarine Runje. Zbog izrazite negativnosti koju Krneta donosi na male ekrane, Sobin se kroz smijeh osvrnuo na to kako će publika reagirati kada se nove epizode počnu prikazivati.

"Mogu samo reći da nisam siguran da ću se baš pojavljivati među ljudima u javnosti kad se to krene prikazivati", našalio se omiljeni glumac. Svjestan je da domaća publika često vrlo emotivno proživljava radnju i sudbine omiljenih televizijskih junaka, zbog čega negativci rijetko prolaze nezamijećeno na ulici.

slavko sobin divlje pčele lazar krneta
Divlje pčele

Krneta usred noći pokucao Mirjani na vrata: Sprema li se novi tajni dogovor?

Moglo bi te zanimati

Slavko Sobin za RTL.hr otkrio: 'Krneta je gadan. Jedan je od ružnije napisanih likova u povijesti hrvatskih serija'

Krneta pokušava slomiti Katarinu: U zatvoru počinje opasna igra mačke i miša

'Nisam ništa skrivila: Kata Runje u samici suočena s Krnetinim ponižavanjem

Slavka Sobina kakvog još niste gledali: Lik Lazara Krnete u 'Divljim pčelama' ledi krv u žilama

Krneta pokazao pravo lice: Katarinu poslao u samicu, a iza svega stoji njegova tajna veza sa zatvorenicom

'Ne možete je vidjeti!': Upravitelj Krneta prevario Jakova i Zoru i onemogućio im posjetu Katarini

Pročitaj na Net.hr
Nisu skrivale sijede: Zvijezde pokazale kako izgleda kosa koja prirodno stari
Poznati voditelj progovorio o vezi s partnerom: 'Sretan sam jer sam upoznao svoju osobu'
Pružio ruku pomirenja sinu? Potez Davida Beckhama u Parizu pokrenuo lavinu reakciju
Ne zna se koja je ljepša: Zgodne dame preplavile Rijeku, pažnju ukrala tetovirana plavuša
Elon Musk iznenada ostavio partnericu s kojom ima četvero djece, ona objavila poruke
Otkazan koncert Bajage i Instruktora u Koprivnici nakon pobune branitelja
Mladi trener ruši stereotipe, a sada otkriva: 'Želim izgraditi priču veću od društvenih mreža'
Buran život modne ikone neobičnog stila: Od zatvora u Jugoslaviji do pakla droge i bankrota
Amra Džeko posvetila dirljivu poruku suprugu nakon oproštaja: 'Zauvijek tvoji najveći navijači'
Sudjelovala u ubojstvu majke, pa postala zvijezda i sad doživjela tragediju