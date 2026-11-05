Slavko Žuvela šokirao Krnetu: Slijedi mu ostavka, a mijenja ga Aldo!

Zahtjev za odgovorima
Žuvela je stigao s jasnim ciljem i pitanjima na koja se moraju pronaći odgovori. Bijeg nekoliko zatvorenica iz zatvora nije mogao proći nezapaženo. Glavni krivac u očima nadređenih upravo je Krneta.
"Pitanje na koje prije ili kasnije moram dobiti odgovor - kako su žene pobjegle?", upitao ga je Žuvela tražeći objašnjenje za kaos koji je nastao u zatvoru. Krneta je ostao u vidnom šoku.
Optužbe o ženama
Osim samog bijega, Žuvela se dotaknuo i Krnetinog neprofesionalnog ponašanja. Situacija je eskalirala kada mu je iznio optužbe o nedoličnim odnosima sa zatvorenicama.
"A onda ne bih htio da me na nekom mjestu pitaju zašto upravitelj zatvora dovodi žene u svoju kuću", oštro je napomenuo inspektor Žuvela.
Vidno pogođen ovim riječima i teškim optužbama, Krneta se pokušao obraniti. Brzo je odgovorio na tvrdnje kratko i odlučno poručivši: "To su laži."
Novi upravitelj
Iako je Krneta pokušao ublažiti situaciju, Žuvela je bio neumoljiv i jasan. Njegova karijera na čelu zatvora došla je do samog kraja, a odluka o smjeni već je službeno donesena.
"Do kraja dana potpisat ćeš ostavku", hladno mu je poručio Žuvela. Na pitanje tko će ga zamijeniti, uslijedio je još jedan udarac za Krnetu jer će novi upravitelj postati upravo čuvar Aldo.
Hoće li Aldo uspjeti dovesti zatvor u red i kako će se Krneta nositi s ovim naglim padom, tek ćemo vidjeti.
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