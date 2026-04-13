Slavni Sinjanin Miro Bulj iskreno o 'Divljim pčelama' koje su osvojile publiku: 'Svi gledaju i hvale!'

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj ne prati epizode 'Divljih pčela', ali priznaje - serija je postala pravi fenomen o kojem svi pričaju

Serija 'Divlje pčele', koja se na RTL-u prikazuje od studenog prošle godine, brzo je prerasla u pravi televizijski hit. Smještena u 1950-e godine u Dalmatinskoj zagori, u izmišljeno selo Vrilo, donosi priču o trima snažnim ženama koje odlučuju uzeti sudbinu u svoje ruke i izboriti se za slobodu, dostojanstvo i pravo na vlastiti izbor. Snimanje u okolici Sinja dodatno je pridonijelo autentičnosti, a surova stvarnost tog vremena, siromaštvo, ratne rane i borba za preživljavanje, vjerno je prenesena kroz upečatljive kadrove Dalmatinske zagore.

"Nemam vremena, ali znam da svi gledaju"

I dok serija iz epizode u epizodu okuplja sve veći broj gledatelja, gradonačelnik Sinja Miro Bulj priznaje u razgovoru za net.hr da je ne prati redovito. "Ne gledam ti ja serije inače, nemam kad, stvarno ne stignem ništa gledati, jednostavno nemam vremena. Vrlo malo gledam televiziju, stalno sam u pokretu. I kad sam kući onda nešto radim, a jako malo sam kući. Non stop nekakve obaveze. Ali drago mi je što se snima u Sinju, priroda u Cetinskoj Krajini je predivna, s prekrasnim rijekama i poljima", iskreno je rekao.

Miro Bulj FOTO: Patrik Macek - Pixsell

Ponos na kraj u kojem se snima

Iako ne prati radnju, Bulj itekako zna koliko su 'Divlje pčele' postale popularne. "Ponosan sam da se serija koja se snimala u mom kraju tako popularna. A dobro ja znam da je omiljena. Svi spominju Divlje pčele, svi gledaju. Hvale je. Da imam vremena gledao bih sigurno, eto žao mi je da ne stignem, da je nemam kad gledati", dodao je.

Sestre Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

