Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Slažete li se? Evo što bi likovi 'Divljih pčela' slušali da žive u 2026.

Jedan TikTok video ovih je dana posebno zaintrigirao obožavatelje serije 'Divlje pčele'. Kreativna gledateljica odlučila je zamisliti kako bi omiljeni likovi zvučali, doslovno, da žive u današnjem vremenu, odnosno 2026. godini

RTL.hr
24.04.2026 16:00

I iako je riječ o zabavnoj interpretaciji, teško je ne primijetiti koliko se ove glazbene asocijacije zapravo poklapaju s karakterima koje pratimo u seriji 'Divlje pčele'

Sve stane u jednu rečenicu i sve ima smisla

U videu nema dugih objašnjenja ni analiza - samo kratke, precizne rečenice koje kao da u par riječi pogađaju srž svakog lika.

Kate je tako opisana kao netko tko sluša "sve što se sluša na feštama", što savršeno prati njezin karakter, jednostavna, svoja i vezana uz ljude i atmosferu. Zora pak ide u potpuno drugom smjeru - Arctic Monkeys đir, uz Lanu Del Rey kad "uhvati teška depra", što prati njezinu emotivnu dubinu i unutarnje borbe koje stalno nosi sa sobom. Tereza je "apsolutni Swiftie", bez puno filozofije - romantična, nježna i vođena osjećajima, baš kako je i gledamo kroz seriju.

Zora i Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Nikola balansira između stranog i domaćeg - sluša "samo strano", ali ipak ne može bez Prljavaca i Parni valjak, što je zapravo i njegov životni balans između ambicije i korijena. Cvita ima možda i najjaču rečenicu – dok je bila Runje slušala je rock, a kad je postala Vukas "prati Mirjanu", što zapravo govori više o njezinoj transformaciji nego bilo kakva duga analiza.

Nikola i Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

Mirjana ostaje vjerna sebi, opera, ali i Grašo, spoj elegancije i emocije koji joj savršeno pristaje. Vice je opisan kao tip koji "se buni na cajke u društvu, samo da bi ih potajno slušao", što savršeno pogađa njegovu potrebu za kontrolom i imidžem. Marko i Čavka "definitivno izlaze na cajke", ali vole i trap, dok je za Tomu zaključak najkraći – on jednostavno ne sluša glazbu.

Sanja Vejnović, Divlje pčele FOTO: RTL

Kad fanovi pogode srž likova

Upravo ta jednostavnost čini video toliko zanimljivim. Nema potrebe za velikim analizama jer svaka rečenica funkcionira i oslanja se na ono što gledatelji već znaju i osjećaju prema likovima.

I zato ne čudi što su komentari puni slaganja i smijeha, jer kad maknete vrijeme radnje i kostime, ostaju karakteri. A karakteri, očito, imaju i svoju playlistu.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Nova epizoda 'Divljih pčela' na rasporedu je večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah i na platformi Voyo.

divlje pčele serija divlje pčele
