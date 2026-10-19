Slijedi obrat? Krneta je prijavljen inspektoratu, a novi tužitelj pod svaku cijenu želi pronaći Antu

Mali Jakov otkriva da je Kate u zatvoru i sve se više zanima za nju. I dok dio Vukasa nastoji sve zataškati, dio se naslađuje.

Ivicu puštaju kući! Jakov i Karmela glume da je sve normalno, iako su i dalje jako zabrinuti za njega.

Čavka stiže u Ženevu i teško se privikava životu u velikome gradu. U Rajkinu domu upoznaje samouvjerenu Colette.