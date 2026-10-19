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Divlje pčele

Slijedi obrat? Krneta je prijavljen inspektoratu, a novi tužitelj pod svaku cijenu želi pronaći Antu

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda omiljene serije 'Divlje pčele'

RTL
19.10.2026 13:02

Mali Jakov otkriva da je Kate u zatvoru i sve se više zanima za nju. I dok dio Vukasa nastoji sve zataškati, dio se naslađuje.

Ivicu puštaju kući! Jakov i Karmela glume da je sve normalno, iako su i dalje jako zabrinuti za njega.

Čavka stiže u Ženevu i teško se privikava životu u velikome gradu. U Rajkinu domu upoznaje samouvjerenu Colette.

Petar i Tereza
Petar i Tereza FOTO: RTL

Novi javni okružni tužitelj Neven Barešić upada u policijsku postaju te traži svu dokumentaciju povezanu s tvornicom u Vrilu i Antom Vukasom, a za petama je i Šušnjari.

Katu prisilno odvode u ambulantu, a u isto vrijeme Krneta dobiva neočekivani poziv inspektora – netko ga je prijavio!

Milan Čavka u Ženevi
Milan Čavka u Ženevi FOTO: RTL

Razgovor između Tereze i Nevena naglo promijeni ton nakon sto shvati da je ona Vukasova kći.

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo.


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Divlje pčele

Glumac Davor Pavić za RTL.hr najavio veliki obrat za Milana Čavku

Divlje pčele

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