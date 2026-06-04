Slomljen od krivnje, Veljko krivi sebe za nezamislivu stvar

Dok su oči javnosti uprte u obitelji Vukas i Čavka, Veljko, jedan od mještana, slomio se pred prijateljima i otkrio mučnu tajnu koja ga proganja - uvjeren je da je upravo on nehotice presudio Josipu

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Sve je počelo, kako je Veljko u potresnoj ispovijesti otkrio, kada je bio skriveni svjedok žestoke svađe između Petra i Josipa. Prema njegovim riječima, situacija je brzo eskalirala, a Petar je mladiću uputio zastrašujuće prijetnje koje lede krv u žilama. "Vidio sam kako se svađaju. Petar ga je tukao i vrijeđao", započeo je Veljko drhtavim glasom. "Govorio mu je da jedva čeka da ga vidi kako gori u paklu. Rekao je da će se smijati nad njegovim mrtvim tijelom." Ove riječi duboko su ga potresle, ali ono što je uslijedilo pretvorilo je njegov život u noćnu moru.

icon-expand Karmela i Veljko, Divlje pčele FOTO: RTL

Ucijenjen i plaćen da šuti

Iako šokiran prizorom, Veljko nije mogao držati jezik za zubima. Priznao je da se "izlanuo" pred krivom osobom, nakon čega je prisilno odveden pred Antu. Tamo je, pod pritiskom, morao ponoviti svaku riječ koju je čuo tijekom Petrove i Josipove svađe. "Odveli su me kod Ante i rekli mi da mu moram sve to ponoviti. Bilo je to protiv moje volje", ispričao je prijateljima. Nakon što je ispričao što je vidio, Ante mu je dao novac i naredio mu da o svemu šuti. Taj novac, simbol njegove muke, i danas stoji netaknut u ladici. "Dao mi je neke pare i rekao mi je da o tome nikome ne govorim. Nisam ih taknuo, stvarno nisam", kroz suze je priznao Veljko, svjestan da je njegovo svjedočanstvo moglo biti okidač za tragediju koja je uslijedila.

icon-expand Veljko Budimir, Divlje pčele FOTO: RTL

'Ako je mali visio zbog mene, odselit ću se'

Slomljen krivnjom, Veljko neprestano proživljava sliku Josipove smrti. "On visi o drvetu, a ja sam siguran da sam mu ja presudio", povjerio se, jedva dolazeći do daha. Teret koji nosi postao je pretežak i spreman je suočiti se s najgorom istinom.

icon-expand Matko Jukić i Matija Kačan FOTO: RTL