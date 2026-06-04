Slomljen od krivnje, Veljko krivi sebe za nezamislivu stvar

Sve je počelo, kako je Veljko u potresnoj ispovijesti otkrio, kada je bio skriveni svjedok žestoke svađe između Petra i Josipa. Prema njegovim riječima, situacija je brzo eskalirala, a Petar je mladiću uputio zastrašujuće prijetnje koje lede krv u žilama.
"Vidio sam kako se svađaju. Petar ga je tukao i vrijeđao", započeo je Veljko drhtavim glasom. "Govorio mu je da jedva čeka da ga vidi kako gori u paklu. Rekao je da će se smijati nad njegovim mrtvim tijelom." Ove riječi duboko su ga potresle, ali ono što je uslijedilo pretvorilo je njegov život u noćnu moru.
Ucijenjen i plaćen da šuti
Iako šokiran prizorom, Veljko nije mogao držati jezik za zubima. Priznao je da se "izlanuo" pred krivom osobom, nakon čega je prisilno odveden pred Antu. Tamo je, pod pritiskom, morao ponoviti svaku riječ koju je čuo tijekom Petrove i Josipove svađe.
"Odveli su me kod Ante i rekli mi da mu moram sve to ponoviti. Bilo je to protiv moje volje", ispričao je prijateljima. Nakon što je ispričao što je vidio, Ante mu je dao novac i naredio mu da o svemu šuti. Taj novac, simbol njegove muke, i danas stoji netaknut u ladici. "Dao mi je neke pare i rekao mi je da o tome nikome ne govorim. Nisam ih taknuo, stvarno nisam", kroz suze je priznao Veljko, svjestan da je njegovo svjedočanstvo moglo biti okidač za tragediju koja je uslijedila.
'Ako je mali visio zbog mene, odselit ću se'
Slomljen krivnjom, Veljko neprestano proživljava sliku Josipove smrti. "On visi o drvetu, a ja sam siguran da sam mu ja presudio", povjerio se, jedva dolazeći do daha. Teret koji nosi postao je pretežak i spreman je suočiti se s najgorom istinom.
Njegovo priznanje završilo je zavjetom koji otkriva dubinu njegova očaja. "Ako se dokaže da je mali visio zbog mene, da su oni to napravili zbog onoga što sam rekao, ja ću se odseliti iz ovog grada. Neću se više nikome pojaviti pred očima. Zbilja ne mogu s tim živjeti, to me muči", zaključio je.