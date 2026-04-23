Divlje pčele

Slomljena Katarina ponovno odbija Tomu, njegove riječi više ne dopiru do nje

Katarina Runje suočava se s najtežim trenucima u životu. No, umjesto da potraži utjehu u najbližima, čini se da je bol i gorčina tjeraju da od sebe odgurne i one koji su joj najveća podrška. Posljednji u nizu koji se našao pred zidom njezine samoće je Toma Domazet, čija je prisutnost u teškim trenucima dočekana hladnom i neočekivanom molbom da ode

23.04.2026 20:40

Vijest o gubitku imanja odjeknula je u seriji 'Divlje pčele'. Godine borbe protiv izgradnje industrijske zone, nade i zajedništvo mještana raspršili su se jednom sudskom odlukom. Katarina, koja je postala simbol otpora, sada mora napustiti dom koji je njezin otac gradio vlastitim rukama. 

Slomljena pod teretom poraza

U trenucima kada se očekuje zajedništvo i utjeha, Katarina bira samoću. U kući ispunjenoj napetošću i neizvjesnošću, dok je uz nju i Jakov, Tomin pokušaj da joj pruži oslonac nailazi na neočekivanu prepreku. Njezine riječi, izgovorene tiho, ali odlučno, odjekuju jače od bilo kakve svađe i svjedoče o dubokom unutarnjem lomu.

"Nisam htjela ispred njega, baš sad da ne ispadne frezu, al ajd pusti da Jakov ode, pa pođi i ti," rekla je Katarina Tomi.

Katarina, Toma, Divlje pčele FOTO: RTL

Ta naizgled pristojna molba, sročena kako ne bi izazvala neugodnost pred drugima, zapravo je jasan znak odbijanja. U trenutku kad joj je najpotrebniji, ona ga tjera od sebe, stavljajući nevidljivi zid između njih. Ovaj potez nije samo izraz tuge, već i dubokog nepovjerenja i osjećaja da ovu bitku mora voditi potpuno sama. Za Tomu, koji je uz nju stajao kroz sve nedaće, ove riječi predstavljaju bolan udarac i potvrdu njegovih najgorih strahova - da je u njezinom srcu ljubav zamijenila gorčina.

Dok se nad starom kućom Runjinih nadvija neizvjesna sudbina, još veća drama odvija se u srcima njenih stanovnika. Katarinina odluka da se sama suoči s olujom ostavlja Tomu i sve koji je vole s bolnim pitanjem: može li se kuća ponovno izgraditi ako se temelji ljubavi i povjerenja nepovratno uruše?

Nova epizoda 'Divljih pčela' na rasporedu je večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah i na platformi Voyo.

