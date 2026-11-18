Stojan ju je vještom manipulacijom uspio pokolebati i uvjeriti kako on nije isključivi krivac za tu stravičnu noć, već da je sve bilo obostrano. Potpuno izgubljena i preplavljena osjećajem krivnje, Rajka utjehu ponovno traži u Ranku Badurini.
U potresnim scenama prepunim suza, Rajka pred njim preispituje vlastita sjećanja i pita se je li ona sama dala povoda za ono što se dogodilo.
"Ne znam, Ranko, što ako je stvarno u pravu? Što ako sam sve umislila? Plesali smo i lijepo je govorio, i bio je zgodan... Možda je on mislio da ja to hoću", priznala je potresena Rajka, slomljena pod teretom sumnje.
Ranko ponovno preuzima ulogu glasa razuma
Njezine riječi kod Ranka su izazvale burnu reakciju i bijes prema Stojanu. Kao njezin jedini oslonac u teškim trenucima, Ranko je odmah preuzeo ulogu glasa razuma, odlučan u namjeri da joj pomogne i skine teret krivnje s njezinih leđa.
"Uzajamno? To je rekao? Manipulator jedan!", uzvratio je Ranko ogorčeno, a zatim joj se obratio smireno, ali odlučno kako bi joj vratio vjeru u samu sebe: "Nisi mogla ispravno rasuđivati. On je tebe iskoristio! Ti nisi ništa krivo napravila. On je tebe iskoristio! On tebe! Sad ti hoće ući u glavu. Manipulira, laže, zašto? Zato što neće preuzeti krivnju na sebe. Ja ću porazgovarati s njim!"
Iako joj je Rankova podrška dala prijeko potrebnu snagu, Rajka je odlučila da ovu bitku ipak mora dovršiti sama pa mu je na kraju kratko i odlučno poručila: "Ja ću to riješiti."
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