Stojan ju je vještom manipulacijom uspio pokolebati i uvjeriti kako on nije isključivi krivac za tu stravičnu noć, već da je sve bilo obostrano. Potpuno izgubljena i preplavljena osjećajem krivnje, Rajka utjehu ponovno traži u Ranku Badurini.

U potresnim scenama prepunim suza, Rajka pred njim preispituje vlastita sjećanja i pita se je li ona sama dala povoda za ono što se dogodilo.

"Ne znam, Ranko, što ako je stvarno u pravu? Što ako sam sve umislila? Plesali smo i lijepo je govorio, i bio je zgodan... Možda je on mislio da ja to hoću", priznala je potresena Rajka, slomljena pod teretom sumnje.