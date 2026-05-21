Slomljena Zora nakon susreta sa sinom: 'Kako ću ovo preživjeti?'

Iza kulisa obiteljskog slavlja, Zorina majčinska sreća pretvara se u neizdrživ teret tajne koja prijeti slomiti je. Nedavni susret s dječakom, za kojeg cijelo mjesto vjeruje da joj je nećak, gurnuo ju je preko ruba izdržljivosti

icon-close

Potpuno shrvana, Zora traži utjehu u Katarininom zagrljaju, a iz nje provaljuju mjeseci potiskivane boli. Povratak iz posjeta sestri Cviti i novorođenčetu na nju je djelovao razarajuće. "Da sam ostala tamo još uru vrimena, mislim da bih poludila", jedva je uspjela izustiti, otkrivajući dubinu svog očaja. Prizor sretne obitelji, u čijem je središtu njezin vlastiti sin, postao je prizor mučenja koji Zora više ne može podnijeti. Svaki osmijeh i svaki dodir upućen dječaku za nju su poput noža u srce.

"Kako ću ovo preživjeti?": vapaj slomljene majke

U trenutku potpune nemoći, Zora bolno jeca Katarini, postavljajući pitanje koje odražava sav njezin strah i beznađe: "Ma kako ću ja ovo gledati? Kako ću preživjeti ovo?" Njezine riječi nisu samo izraz trenutne tuge, već krik majke koja se boji da neće imati snage nastaviti živjeti u laži koju je sama stvorila. Vidjeti svoga sina u rukama druge žene, makar to bila i njezina sestra, nadilazi sve što je mislila da može podnijeti. Njezina fasada hrabrosti raspala se u tisuću komadića, ostavljajući samo sirovu, ogoljenu bol.

icon-expand Zora Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Hladan tuš stvarnosti: "Petar je sin Cvite i Nikole"

Iako pruža Zori rame za plakanje, Katarina je ujedno i glas razuma, okrutnog podsjetnika na dogovor koji se ne smije prekršiti. Ona shvaća da je Zora na korak do toga da sve prizna i odlučno je pokušava vratiti u surovu stvarnost. Podsjeća je na propuštenu priliku i na put bez povratka na kojem se sada nalaze. "Čak i kad si rodila, rekla sam da uzmeš dijete i da živiš. Ali sad je kasno", govori joj Katarina, ne nudeći lažnu nadu. Njezine riječi kulminiraju ledenom, neopozivom naredbom koja mora postati Zorina istina: "Petar je sin Cvita i Nikole. Jesi me razumjela?" Ta rečenica odzvanja kao presuda, zacementiravši sudbinu i Zore i malenog Petra.

icon-expand Zora i Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL