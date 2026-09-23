Smrt Teodore Vukas slomila gledatelje: 'Rasplakala sam se, pretužna scena...'

"Tužna scena", kratko je napisala jedna gledateljica uz emotikone koji najbolje opisuju raspoloženje publike, dok je druga priznala: "Rasplakala sam se, pretužna scena."

Mnogi nisu skrivali koliko ih je pogodio tragičan rasplet njezine priče.

"Jadna Tea", napisala je jedna gledateljica, a druga poručila: "Vratite nam Teu", uz emotikon sa suzama.

Brojni emotikoni uplakanih i slomljenih srca ispod objava dodatno pokazuju koliko je Teodorina sudbina pogodila publiku. Njezin odlazak izazvao je snažne reakcije gledatelja, a društvene mreže ispunile su poruke tuge zbog jednog od najpotresnijih trenutaka serije.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.