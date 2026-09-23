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Divlje pčele

Smrt Teodore Vukas slomila gledatelje: 'Rasplakala sam se, pretužna scena...'

Smrt Teodore Vukas duboko je potresla gledatelje serije, a nakon emotivnih scena društvene mreže preplavile su reakcije

RTL.hr
23.09.2026 11:09

Mnogi nisu skrivali koliko ih je pogodio tragičan rasplet njezine priče.

"Tužna scena", kratko je napisala jedna gledateljica uz emotikone koji najbolje opisuju raspoloženje publike, dok je druga priznala: "Rasplakala sam se, pretužna scena."

Teodora, Divlje pčele
Teodora, Divlje pčele FOTO: RTL

"Jadna Tea", napisala je jedna gledateljica, a druga poručila: "Vratite nam Teu", uz emotikon sa suzama.

Brojni emotikoni uplakanih i slomljenih srca ispod objava dodatno pokazuju koliko je Teodorina sudbina pogodila publiku. Njezin odlazak izazvao je snažne reakcije gledatelja, a društvene mreže ispunile su poruke tuge zbog jednog od najpotresnijih trenutaka serije.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

divlje pčele teodora vukas
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