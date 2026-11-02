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Divlje pčele

Snažna tuča uništila usjeve u Vrilu, zadrugari traže izlaz

Mještani Vrila suočavaju se s teškim posljedicama razorne tuče koja im je gotovo potpuno uništila ovogodišnje usjeve. Cijelo selo sada se oporavlja od neviđene štete i čeka odštete od države, dok se zadrugari bore s rastućim dugovima i traže izlaz iz krize

RTL.hr
02.11.2026 20:30

Katastrofa na poljima

Poljoprivrednici u mjestu našli su se u nezavidnoj situaciji nakon što je snažna tuča uništila velik dio usjeva. Usjevi su gotovo potpuno propali, a mještani bezuspješno pokušavaju pronaći rješenje za financijske gubitke koji su ih bacili na koljena.

Situacija je toliko ozbiljna da se spominje podizanje novog kredita kako bi se preživjela zima, dok se istovremeno planira sadnja krumpira i cikle za iduću godinu. Iako su stjerani u kut, mnogi se nadaju odšteti, no birokracija i procjene štete idu jako sporo.

Frustracija i čekanje odštete

Mještani su izrazito nezadovoljni brzinom kojom se rješavaju njihovi zahtjevi za naknadu štete. Birokracija koči svaki pokušaj brzog oporavka, a procjenitelji još nisu ni izašli na teren kako bi utvrdili stvarne razmjere katastrofe.

Jakov Vukas, Divlje pčele
Jakov Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

"Nisu još krenuli ni s procjenama. A nismo jedini koje je dotukla ta prokleta tuča, pola grada je zahvatilo, to je biblijska katastrofa", požalio se jedan od mještana, svjestan da proces obeštećenja neće ići nimalo glatko.

Hitni sastanak zadrugara

Nikola i ostali zadrugari svjesni su da ne mogu samo sjediti i čekati državni novac. Razočaran nezavidnom situacijom i iznimno ljut, Nikola inzistira na konkretnim i brzim potezima kako bi se spasilo što se spasiti da.

"Što će nama ta odšteta? Sve i da dobijemo, pitanje je kolika će biti", istaknuo je nezadovoljni Nikola. Pod velikim pritiskom dugova, preostaje im samo jedno. "U govnima smo do grla, momci, do grla. Sazivam hitan sastanak zadrugara. Morat ćemo donijeti teške odluke", poručio je svojim suradnicima.

Zadruga, Divlje pčele
Zadruga, Divlje pčele FOTO: RTL

Čini se da je pred stanovnicima Vrila jedna od najtežih zima dosad. Između borbe za goli opstanak na uništenim poljima i traženja rješenja unutar zadruge, selo nema vremena pratiti druge lokalne drame i bavit se nedavnim problemima sa zakonom o kojima se priča.

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