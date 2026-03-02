Emisije
Divlje pčele

Snimaju se napete scene! Noćne scene iz 'Divljih pčela' otkrivaju da se sprema ozbiljan obrat

Fotografije sa seta otkrivaju mračnu atmosferu, stari kamion, reflektore i koncentrirana lica glumaca. Sve upućuje na to da nas uskoro čeka jedna od napetijih epizoda dosad

RTL.hr
02.03.2026 09:51

Na setu 'Divljih pčela' ovih dana nema mira. Dok gledatelji prate emotivne lomove i obiteljske sukobe, iza kulisa se snimaju scene koje najavljuju ozbiljnu akciju i to pod okriljem noći.

Krsto i Željko u akciji

Na jednoj od fotografija poziraju Antonio Scarpa, koji u seriji utjelovljuje Željka Budimira, i Ante Krstulović kao Krsto. Obojica u ozbiljnom izdanju, s brkovima i kaputima koji dodatno naglašavaju ozbiljnost situacije, djeluju kao da su upravo usred važne misije.

Objava s natpisom "Krsto & Brico" i filmskim emotikonima dodatno podgrijava atmosferu kao da gledamo kadar iz kriminalističkog filma, a ne samo prizor sa seta.

Antonio Scarpa, Ante Krstulović, Davor Pavić
Antonio Scarpa, Ante Krstulović, Davor Pavić FOTO: Instagram

Milan Čavka za volanom

Druga fotografija otkriva još jedan detalj, za volanom starog plavog kamiona nalazi se Davor Pavić, koji u seriji glumi Milana Čavku. Iza kamiona vidljiva je filmska ekipa, kamere i rasvjeta, što potvrđuje da se radi o zahtjevnoj i produkcijski ozbiljnoj sceni.

Izraz lica Milana Čavke sugerira napetost i odlučnost, a noćni ambijent dodatno pojačava dojam da se nešto ozbiljno događa.

Željko, Divlje pčele
Željko, Divlje pčele FOTO: RTL

Što se sprema u Vrilu?

Iako detalji radnje još nisu otkriveni, jasno je da će ove scene donijeti novu dinamiku među likovima. Krsto, Željko i Milan Čavka zajedno u noćnoj akciji ne mogu značiti ništa bezazleno.

Hoće li se raditi o bijegu, potjeri, tajnom dogovoru ili obračunu, tek ćemo vidjeti. No jedno je sigurno, 'Divlje pčele' podižu tempo, a napetost se seli i na cestu.

Ako je suditi po ovim kadrovima, Vrilo uskoro čeka scena o kojoj će se dugo pričati.

