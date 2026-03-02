Snimaju se napete scene! Noćne scene iz 'Divljih pčela' otkrivaju da se sprema ozbiljan obrat

Na setu 'Divljih pčela' ovih dana nema mira. Dok gledatelji prate emotivne lomove i obiteljske sukobe, iza kulisa se snimaju scene koje najavljuju ozbiljnu akciju i to pod okriljem noći.
Krsto i Željko u akciji
Na jednoj od fotografija poziraju Antonio Scarpa, koji u seriji utjelovljuje Željka Budimira, i Ante Krstulović kao Krsto. Obojica u ozbiljnom izdanju, s brkovima i kaputima koji dodatno naglašavaju ozbiljnost situacije, djeluju kao da su upravo usred važne misije.
Objava s natpisom "Krsto & Brico" i filmskim emotikonima dodatno podgrijava atmosferu kao da gledamo kadar iz kriminalističkog filma, a ne samo prizor sa seta.
Milan Čavka za volanom
Druga fotografija otkriva još jedan detalj, za volanom starog plavog kamiona nalazi se Davor Pavić, koji u seriji glumi Milana Čavku. Iza kamiona vidljiva je filmska ekipa, kamere i rasvjeta, što potvrđuje da se radi o zahtjevnoj i produkcijski ozbiljnoj sceni.
Izraz lica Milana Čavke sugerira napetost i odlučnost, a noćni ambijent dodatno pojačava dojam da se nešto ozbiljno događa.
Što se sprema u Vrilu?
Iako detalji radnje još nisu otkriveni, jasno je da će ove scene donijeti novu dinamiku među likovima. Krsto, Željko i Milan Čavka zajedno u noćnoj akciji ne mogu značiti ništa bezazleno.
Hoće li se raditi o bijegu, potjeri, tajnom dogovoru ili obračunu, tek ćemo vidjeti. No jedno je sigurno, 'Divlje pčele' podižu tempo, a napetost se seli i na cestu.
Ako je suditi po ovim kadrovima, Vrilo uskoro čeka scena o kojoj će se dugo pričati.