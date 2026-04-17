Šok! Teodora u naletu bijesa gurnula Katarinu u ponor!

Nakon žestokog verbalnog sukoba oko Jakova, Teodora Vukas gurnula je svoju suparnicu, Katarinu Runje , u provaliju. Mještani su u šoku, a Katarina se bori za život, ostavljajući za sobom pitanja o ljubomori, očaju i granicama ljudskog bijesa u seriji 'Divlje pčele' .

Netrpeljivost između Teodore i Katarine nije tajna u malom mjestu. Otkako je Jakov zatražio razvod, Teodora je Katarinu smatrala glavnim krivcem za raspad svog braka. Tenzije su eskalirale u otvoreni sukob kada se Teodora suočila s Katarinom, optužujući je da je samo čekala priliku da joj preotme muža.

"Čula si za razvod pa si odmah došla njemu u zagrljaj," vikala je Teodora, ne skrivajući svoj bijes. Unatoč Katarininim pokušajima da smiri situaciju, Teodora je postajala sve agresivnija. "Prestani više lagati! Ne mogu te više gledati, svi govore da si anđeo, a ja sam ta koja radi probleme. Pusti mog muža na miru!" odzvanjale su njezine riječi, nabijene gorčinom i osjećajem izdaje.