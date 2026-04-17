Divlje pčele

Šok! Teodora u naletu bijesa gurnula Katarinu u ponor!

Otkako je Jakov zatražio razvod, Teodora je Katarinu smatrala glavnim krivcem za raspad svog braka. Tenzije su eskalirale u otvoreni sukob kada se Teodora suočila s Katarinom, optužujući je da je samo čekala priliku da joj preotme muža

17.04.2026 20:45

Nakon žestokog verbalnog sukoba oko Jakova, Teodora Vukas gurnula je svoju suparnicu, Katarinu Runje, u provaliju. Mještani su u šoku, a Katarina se bori za život, ostavljajući za sobom pitanja o ljubomori, očaju i granicama ljudskog bijesa u seriji 'Divlje pčele'.

Sukob tinja već tjednima

Netrpeljivost između Teodore i Katarine nije tajna u malom mjestu. Otkako je Jakov zatražio razvod, Teodora je Katarinu smatrala glavnim krivcem za raspad svog braka. Tenzije su eskalirale u otvoreni sukob kada se Teodora suočila s Katarinom, optužujući je da je samo čekala priliku da joj preotme muža.

"Čula si za razvod pa si odmah došla njemu u zagrljaj," vikala je Teodora, ne skrivajući svoj bijes. Unatoč Katarininim pokušajima da smiri situaciju, Teodora je postajala sve agresivnija. "Prestani više lagati! Ne mogu te više gledati, svi govore da si anđeo, a ja sam ta koja radi probleme. Pusti mog muža na miru!" odzvanjale su njezine riječi, nabijene gorčinom i osjećajem izdaje.

Teodora i Katarina, Divlje pčele
Teodora i Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Od riječi do stravičnog čina

Svađa, koja je započela kao bujica optužbi, ubrzo je prerasla u fizički obračun. Teodora je, potpuno izvan sebe od bijesa, gurnula Katarinu preko ruba litice. U djeliću sekunde, ljubomora je prerasla u čin koji bi mogao imati tragične posljedice. 

Katarina, Divlje pčele
Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Cijelo mjesto je potreseno ovim događajem. Dok se Katarina bori za život, nad Teodorom Vukas nadvila se sjena teških optužbi. Ovaj tragični incident otvorio je bolne rane i postavio pitanje hoće li pravda ikada biti zadovoljena u Vrilu, mjestu gdje se čini da stare ljubavi i nove mržnje uvijek vode prema katastrofi.

Teodora, Divlje pčele
Teodora, Divlje pčele FOTO: RTL

'Divlje pčele' na rasporedu su od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

Moglo bi te zanimati

Gdje je nestala Ferida iz 'Divljih pčela'? Gledatelji primijetili da je nema, a njezina uloga krije veliku tajnu

Ivan Barišić otkrio koga bi rado glumio u 'Divljim pčelama': 'Htio bih biti Toma Domazet, a u ulozi Teodore...'

Zašto je Mirjana udaljila braću i što Ivica zapravo zna? Nova teorija šokirala fanove

Vice diže sidro? Nakon sukoba s Antom planira bijeg u Čile

Hoće li sokolice ikad opet biti jedno? Njihov odnos nikad nije bio gori

Sve za Zoru! Đordano ide korak dalje i moli babu Ljubu za pomoć

Pročitaj na Net.hr
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom
Severina oduševila objavom: Haljina koju je obukla, ukrala je svu pozornost
Heather Locklear je upoznala partnera prije 40 godina na snimanju za 18+ časopis
Kanye West ovog ljeta nastupa u glavnom gradu Albanije, tim povodom gradi se poseban stadion?