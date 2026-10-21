Šok u Vrilu: Tužitelj Barešić popustio pod pritiskom i obustavio potragu za Antom Vukasom

Savršeni plan pada u vodu
Milicajac Anđelko tjednima je predano radio na slučaju i taman je otkrio gdje bi se zloglasni Ante mogao skrivati. Napravio je detaljnu kartu sa svim mogućim lokacijama koje imaju izvor vode i nalaze se na osami, uvjeren da je konačno nadmudrio bjegunca.
Kolegi Jerku Sikirici je s ponosom objašnjavao spremnost akcije. "Osigurali smo pojačanje i znamo točno di moramo tražiti Antu. Evo, sad bi brzo trebali doći momci iz Sinja", pohvalio se nadajući se konačnom uhićenju.
No, njihov entuzijazam naprasno je prekinut telefonskim pozivom. Novi tužitelj Barešić, koji je prvotno htio preuzeti i riješiti slučaj Ante Vukasa, naglo je promijenio ploču i zvao Sikiricu u stanicu s novim naredbama.
"Došlo je do promjene plana. Pregovarat ću osobno s odvjetnikom od Vukasović i to je sve što vam mogu reći do sada. Ne idemo u potjeru", hladno mu je poručio Barešić, ostavivši milicajce u potpunoj nevjerici.
Ljutnja i zakulisne igre
Iza Nevenove iznenadne promjene odluke krije se Siniša Špiljak, koji koristi svoj utjecaj kako bi zaštitio Antu Vukasa. Iako je Barešić isprva djelovao odlučno u namjeri da slučaj privede kraju, Špiljkov pritisak očito je promijenio situaciju.
Špiljak, koji djeluje u Antinu korist, zahtijeva da se Vukasa što prije oslobodi optužbi. Tako se potraga za bjeguncem pretvara u još jednu borbu protiv moćnih ljudi koji pokušavaju utjecati na pravdu.
Anđelko ne skriva nezadovoljstvo, svjestan da bi sav njegov dosadašnji trud mogao pasti u vodu. Ne može vjerovati da pravda ponovno gubi. "Jučer nam je naredio da hitno nađemo Antu i danas već se obustavi... Ismijava i nas i pravosuđe i cilo misto već godinama", ljutito je zaključio Anđelko, svjestan da su im ruke vezane.
Hoće li Ante Vukas zahvaljujući Špiljkovu utjecaju ponovno izbjeći pravdu ili će Barešić pronaći način da nastavi istragu unatoč zabrani?
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