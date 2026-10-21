Šok u Vrilu: Tužitelj Barešić popustio pod pritiskom i obustavio potragu za Antom Vukasom

Milicajac Anđelko tjednima je predano radio na slučaju i taman je otkrio gdje bi se zloglasni Ante mogao skrivati. Napravio je detaljnu kartu sa svim mogućim lokacijama koje imaju izvor vode i nalaze se na osami, uvjeren da je konačno nadmudrio bjegunca.

Kolegi Jerku Sikirici je s ponosom objašnjavao spremnost akcije. "Osigurali smo pojačanje i znamo točno di moramo tražiti Antu. Evo, sad bi brzo trebali doći momci iz Sinja", pohvalio se nadajući se konačnom uhićenju.

No, njihov entuzijazam naprasno je prekinut telefonskim pozivom. Novi tužitelj Barešić, koji je prvotno htio preuzeti i riješiti slučaj Ante Vukasa, naglo je promijenio ploču i zvao Sikiricu u stanicu s novim naredbama.

"Došlo je do promjene plana. Pregovarat ću osobno s odvjetnikom od Vukasović i to je sve što vam mogu reći do sada. Ne idemo u potjeru", hladno mu je poručio Barešić, ostavivši milicajce u potpunoj nevjerici.