Šok za šokom! Trudnoća, gubici, vjenčanje i izdaje obilježili najturbulentniji tjedan 'Divljih pčela'

Iza nas je tjedan u 'Divljim pčelama' koji je promijenio odnose gotovo svih glavnih likova. Dok su jedni slavili ljubav i oslobođenje, drugi su ostali povjerenja ili iluzija. Vrilo je ponovno pokazalo da sreća i tragedija ovdje uvijek dolaze zajedno.
Katarina iza rešetaka i Toma koji je sve okrenuo
Tjedan je započeo dramatično, Katarina je završila u pritvoru. Sumnje, podmetnuti dokazi i stari grijesi ponovno su isplivali na površinu. No Toma nije stajao po strani. Uz pomoć Krste uspio je pronaći gataru i Mirzu, a rasplet je bio brz i konkretan, priznali su da su podmetnuli rubac i namjestili situaciju. Katarina je puštena iz pritvora.
Toma je ovim potezom ne samo spasio Katu nego i učvrstio svoju poziciju uz nju. Njih dvoje nakon toga slave, jer osim što je Katarina slobodna, on je sada i formalno vlasnik zemlje. Između njih se razvija bliskost koja više nije samo prijateljska.
Ante ponovno vara Ivicu
Dok je jedna bitka završila, druga je tek započela. Ante je Ivici ponudio nacrt zemlje i predstavio ga kao konačno rješenje. Ivica je potpisao ne znajući da je dokument ponovno lažan.
Istina izlazi na vidjelo kada Teodora u kući Zdravka Sušnjare pronalazi originalni nacrt. Ona o tome obavještava Jakova i Ivicu. Shvaćaju da ih je Ante opet prevario. Jakov ovaj put ne šuti, suočava strica i jasno daje do znanja da će se obračunati.
Teodorin slom i želja za odlaskom
U svemu tome, Teodora doživljava osobnu tragediju - spontani pobačaj. Gubitak je slama i ona donosi odluku da želi napustiti Jakova.
Anke Sušnjare još uvijek nema, a djecu i dalje čuvaju Luce i baba Ljuba, što dodatno naglašava prazninu u toj kući.
Zora i Nikola proživljavaju novu krizu
Baba Ljuba prva shvaća ono što Zora pokušava ignorirati - trudna je. Kada Zora to napokon prizna Nikoli, njegova reakcija nije ni približno onakva kakvu je očekivala.
Nikola je ljut, uznemiren i odmah predlaže odlazak liječniku. Njegov ton pokazuje da situaciju doživljava kao problem koji treba riješiti, a ne kao vijest koju treba prihvatiti.
Vicin i Terezin brak pod sjenom je zabranjene ljubavi
Vice i Tereza su se vjenčali. Formalno, sve je kako treba. No emocije nisu tako jednostavne. Tereza i dalje osjeća snažnu povezanost s Milanom Čavkom.
Brak je sklopljen, ali srce ostaje podijeljeno.
Od odbijanja do zaruka
Toma je zaprosio Katarinu. U početku odbija klasičan brak i predlaže da budu zajedno "na divlje". No pod pritiskom sestara i nakon svega što su prošli, odlučuje se ipak vjenčati.
U međuvremenu, njihova veza postaje potpuno iskrena. Katarina Tomi priznaje istinu o ubojstvu Petra. Toma je prihvaća bez zadrške. Njih dvoje su sada potpuno otvoreni jedno prema drugome.
I ne samo to, provode noć zajedno, baš kao i Ivica i Karmela, koji se sve više zbližavaju.
Prijateljstvo Tome i Ranka koje je dobilo smisao
Jedan od najdirljivijih trenutaka tjedna dolazi iz Tominog odnosa s Rankom. Njih dvojica shvaćaju koliko su si postali važni.
Toma odlučuje uzvratiti Ranku za povjerenje i odlazi u Split. Uspijeva nagovoriti Rankovog unuka Anđelka i Martu, udovicu Rankovog sina, da dođu u Vrilo. Dolazi do pomirenja.
Za Ranka je to najveći dar.
Ovaj tjedan donio je oslobođenja, izdaje, pomirenja i nove početke. Katarina je slobodna, ali novi brakovi i trudnoće tek će otvoriti nova pitanja.
