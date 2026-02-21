Šok za šokom! Trudnoća, gubici, vjenčanje i izdaje obilježili najturbulentniji tjedan 'Divljih pčela'

Od pritvora i podmetanja dokaza, preko spontanog pobačaja i trudnoće koja prijeti razotkrivanjem, pa sve do vjenčanja, zabranjene ljubavi i velikog obiteljskog pomirenja - Vrilo je ponovno pokazalo da se sreća i tragedija ovdje događaju gotovo istovremeno. Donosimo pregled svega što je obilježilo najnapetije dane u 'Divljim pčelama'

Iza nas je tjedan u 'Divljim pčelama' koji je promijenio odnose gotovo svih glavnih likova. Dok su jedni slavili ljubav i oslobođenje, drugi su ostali povjerenja ili iluzija. Vrilo je ponovno pokazalo da sreća i tragedija ovdje uvijek dolaze zajedno.

Katarina iza rešetaka i Toma koji je sve okrenuo

Tjedan je započeo dramatično, Katarina je završila u pritvoru. Sumnje, podmetnuti dokazi i stari grijesi ponovno su isplivali na površinu. No Toma nije stajao po strani. Uz pomoć Krste uspio je pronaći gataru i Mirzu, a rasplet je bio brz i konkretan, priznali su da su podmetnuli rubac i namjestili situaciju. Katarina je puštena iz pritvora. Toma je ovim potezom ne samo spasio Katu nego i učvrstio svoju poziciju uz nju. Njih dvoje nakon toga slave, jer osim što je Katarina slobodna, on je sada i formalno vlasnik zemlje. Između njih se razvija bliskost koja više nije samo prijateljska.

icon-expand Toma i Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Ante ponovno vara Ivicu

Dok je jedna bitka završila, druga je tek započela. Ante je Ivici ponudio nacrt zemlje i predstavio ga kao konačno rješenje. Ivica je potpisao ne znajući da je dokument ponovno lažan. Istina izlazi na vidjelo kada Teodora u kući Zdravka Sušnjare pronalazi originalni nacrt. Ona o tome obavještava Jakova i Ivicu. Shvaćaju da ih je Ante opet prevario. Jakov ovaj put ne šuti, suočava strica i jasno daje do znanja da će se obračunati.

icon-expand Ivica, Rajka, Ante, Divlje pčele FOTO: RTL

Teodorin slom i želja za odlaskom

U svemu tome, Teodora doživljava osobnu tragediju - spontani pobačaj. Gubitak je slama i ona donosi odluku da želi napustiti Jakova.

icon-expand Teodora Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Anke Sušnjare još uvijek nema, a djecu i dalje čuvaju Luce i baba Ljuba, što dodatno naglašava prazninu u toj kući.

icon-expand Zdravko i Luce, Divlje pčele FOTO: RTL

Zora i Nikola proživljavaju novu krizu

Baba Ljuba prva shvaća ono što Zora pokušava ignorirati - trudna je. Kada Zora to napokon prizna Nikoli, njegova reakcija nije ni približno onakva kakvu je očekivala.

icon-expand Zora Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Nikola je ljut, uznemiren i odmah predlaže odlazak liječniku. Njegov ton pokazuje da situaciju doživljava kao problem koji treba riješiti, a ne kao vijest koju treba prihvatiti.

icon-expand Nikola Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Vicin i Terezin brak pod sjenom je zabranjene ljubavi

Vice i Tereza su se vjenčali. Formalno, sve je kako treba. No emocije nisu tako jednostavne. Tereza i dalje osjeća snažnu povezanost s Milanom Čavkom. Brak je sklopljen, ali srce ostaje podijeljeno.

icon-expand Tereza i Čavka, Divlje pčele FOTO: RTL

Od odbijanja do zaruka

Toma je zaprosio Katarinu. U početku odbija klasičan brak i predlaže da budu zajedno "na divlje". No pod pritiskom sestara i nakon svega što su prošli, odlučuje se ipak vjenčati. U međuvremenu, njihova veza postaje potpuno iskrena. Katarina Tomi priznaje istinu o ubojstvu Petra. Toma je prihvaća bez zadrške. Njih dvoje su sada potpuno otvoreni jedno prema drugome. I ne samo to, provode noć zajedno, baš kao i Ivica i Karmela, koji se sve više zbližavaju.

icon-expand Katarina i Toma, Divlje pčele FOTO: RTL

Prijateljstvo Tome i Ranka koje je dobilo smisao

Jedan od najdirljivijih trenutaka tjedna dolazi iz Tominog odnosa s Rankom. Njih dvojica shvaćaju koliko su si postali važni. Toma odlučuje uzvratiti Ranku za povjerenje i odlazi u Split. Uspijeva nagovoriti Rankovog unuka Anđelka i Martu, udovicu Rankovog sina, da dođu u Vrilo. Dolazi do pomirenja. Za Ranka je to najveći dar.

icon-expand Ranko, Anđelko, Toma, Divlje pčele FOTO: RTL

Ovaj tjedan donio je oslobođenja, izdaje, pomirenja i nove početke. Katarina je slobodna, ali novi brakovi i trudnoće tek će otvoriti nova pitanja. 'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

