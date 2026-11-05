Šokantan preokret u šumi: Eva upucala čovjeka u autu

Nakon što su se Eva i Katarina razdvojile u šumi, situacija je brzo eskalirala do točke s koje više nema povratka

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Prevara na cesti

Katarina i Eva odlučile su svaka ići svojim putem. Dok se Katarina i dalje držala zamisli o predaji miliciji, Eva ju je zatražila da pričeka bar dok se ona ne udalji dovoljno od nje da i nju ne ujvate. Nakon razdvajanja u mračnoj šumi usred noći, Eva je očajnički tražila izlaz i uskoro naišla na automobil. U vozilu su se nalazili supružnici koji nisu ni slutili kakva ih opasnost vreba na pustoj cesti. "Pukla mi je guma na kolima. Biste li me možda mogli odbaciti do idućeg mjesta?", upitala ih je Eva glumeći bespomoćnu putnicu u nevolji. Ništa ne sumnjajući, vozač joj je otvorio vrata i pustio je u auto kako bi je odbacili do naselja.

Oružana prijetnja

Međutim, čim se smjestila u automobil, Evina prava narav izašla je na vidjelo. Izvadila je pištolj i zaprijetila prestravljenom mužu i ženi tražeći od njih sav novac i dragocjenosti koje imaju uz sebe.

icon-expand icon-close icon-close Divlje pčele FOTO: RTL

"Ajmo, dajte mi sve novčanike i torbice", hladnokrvno im je naredila držeći ih na nišanu. Panika u automobilu dosegla je vrhunac dok su supružnici pokušavali shvatiti što ih je snašlo.

Krvavi rasplet