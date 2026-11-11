Šokantan susret s don Jerom, Veljko saznaje da Ivici treba napraviti egzorcizam?

Susret na putu do crkve
Veljko i Ivica zaputili su se prema crkvi, a na putu su sreli don Jeru. Veljko je priznao kako dugo nije bio u crkvi te da planira zapaliti svijeće, no ubrzo se bezbrižan razgovor pretvorio u nešto mnogo ozbiljnije kada je Ivica podsjetio svećenika na njegov zadatak.
Obećanje o ispovijedi
"Obećao si mi, nemoj ne doći", inzistirao je Ivica, jasno dajući do znanja da očekuje od don Jere da ispuni svoju riječ. Bilo je očito da se ispod površine krije znatno mračnija priča od one koju su na prvu pokazivali.
Don Jere je isprva pokušao smiriti situaciju, tvrdeći pred Veljkom kako mu je obećao samo običnu ispovijed. Ipak, napetost među njima mogla se rezati nožem te je bilo jasno da to nije potpuna istina.
Šokantno priznanje i panika
Situacija je kulminirala kada je don Jere napokon priznao o čemu je zapravo riječ. "Ivica me pitao da mu učinim egzorcizam", otkrio je svećenik, što je potpuno izbezumilo Veljka koji se uspaničio. "Šališ se", uzvratio je uplašeni Veljko, u nevjerici ističući kako se pri samoj pomisli na takve obrede i prisutnost đavla ljudima tresu tijela i srce ubrzano kuca.
Hoće li se don Jere uistinu odlučiti na ovaj drastičan korak?
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