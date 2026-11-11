Šokantan susret s don Jerom, Veljko saznaje da Ivici treba napraviti egzorcizam?

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Susret na putu do crkve

Veljko i Ivica zaputili su se prema crkvi, a na putu su sreli don Jeru. Veljko je priznao kako dugo nije bio u crkvi te da planira zapaliti svijeće, no ubrzo se bezbrižan razgovor pretvorio u nešto mnogo ozbiljnije kada je Ivica podsjetio svećenika na njegov zadatak.

Obećanje o ispovijedi

"Obećao si mi, nemoj ne doći", inzistirao je Ivica, jasno dajući do znanja da očekuje od don Jere da ispuni svoju riječ. Bilo je očito da se ispod površine krije znatno mračnija priča od one koju su na prvu pokazivali. Don Jere je isprva pokušao smiriti situaciju, tvrdeći pred Veljkom kako mu je obećao samo običnu ispovijed. Ipak, napetost među njima mogla se rezati nožem te je bilo jasno da to nije potpuna istina.

icon-expand icon-close icon-close Veljko i Karmela, Divlje pčele FOTO: RTL

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