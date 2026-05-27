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Divlje pčele

Šokantne vijesti za Katarinu Runje: Tužitelj traži doživotni zatvor ili smrtnu kaznu

Katarina Runje, optužena za ubojstvo svog supruga Petra Vukasa, suočila se s najtežom mogućom viješću unutar zidova istražnog zatvora

RTL.hr
27.05.2026 20:25

U hladnom i službenom razgovoru, državni tužitelj obavijestio ju je da će protiv nje biti podignuta optužnica za teško ubojstvo s predumišljajem, ali i da će tužiteljstvo, s obzirom na okolnosti slučaja, tražiti najstrožu moguću zakonsku kaznu. Za Katarinu Runje to znači samo dvije opcije: doživotna robija ili smrtna kazna.

Optužnica bez prostora za olakšavajuće okolnosti

Tijekom priopćenja, tužitelj je gospođi Runje detaljno obrazložio težinu optužbi. "Na temelju dosad prikupljenih iskaza, materijalnih dokaza i zapisnika organa unutarnjih poslova, obavještavam vas da će protiv vas biti podignuta optužnica za teško ubojstvo s predumišljajem", izjavio je, potvrdivši da će do početka suđenja, zakazanog za otprilike mjesec dana, ostati u istražnom zatvoru.

Na pitanje što točno podrazumijeva kvalifikacija "teškog ubojstva", objašnjenje je bilo brutalno izravno. "To znači da državni tužitelj smatra kako je djelo počinjeno svjesno i s jasnom namjerom da se nekome oduzme život", naglasio je tužitelj.

Katarina, Divlje pčele
Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Zataškavanje i izostanak kajanja kao ključni argumenti tužiteljstva

Prema riječima tužitelja, istraga je otkrila pokušaje zataškavanja zločina, što upućuje na promišljenost, a ne na djelo počinjeno u afektu. Nadalje, davanje lažnog iskaza tijekom istrage tužiteljstvo tumači kao jasan dokaz "potpunog izostanka kajanja", što Katarinu Runje u očima zakona profilira kao hladnu i proračunatu osobu.

Upravo ti elementi formirali su temelj za najstroži mogući zahtjev. "Uz to, ne nalazim nikakve olakotne okolnosti, naprotiv, postoje elementi zataškavanja", rekao je tužitelj, pripremajući teren za svoju završnu, zastrašujuću najavu.

Katarina, Divlje pčele
Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

"Zakon je vrlo jasan"

Vrhunac razgovora bio je trenutak kada je tužitelj, bez trunke emocija, iznio konačan stav koji će zastupati pred sudom. "U tom slučaju zakon je vrlo jasan", započeo je, te zaključio riječima koje lede krv u žilama: "Tražit ću doživotnu robiju ili smrtnu kaznu."

Ova izjava stavila je točku na sva nagađanja o mogućem ishodu. Katarina Runje ne bori se samo za svoju slobodu, već doslovno za vlastiti život. Pred njom je suđenje koje će odrediti hoće li ostatak života provesti iza rešetaka ili se suočiti s najgorom mogućom sudbinom. Dok se Vril priprema za sudski proces koji će potresti mjesto do temelja, Katarina se u samoći svoje ćelije mora pripremiti za bitku u kojoj su ulozi veći nego ikad.

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