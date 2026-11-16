Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Sokolice opet zajedno: Kao prsti jedne šake!

Povratak kući donio je najemotivniji trenutak kada su se tri sestre napokon našle na okupu na svom polju.

RTL.hr
16.11.2026 13:00

Susret koji su sve tri dugo čekale dogodio se na njihovoj zemlji, a bio je ispunjen snažnim emocijama, suzama i dugim zagrljajima. Čim su se ugledale, sve brige i traume iz prošlosti pale su u drugi plan.

"Ma, ništa me sada ne boli", priznala je Kata, presretna što dijele ovaj trenutak na rodnoj grudi. Sokolice su opet zajedno, a osjećaj povratka na svoje u Kati je probudio ogromnu sreću i osjećaj pripadnosti.

Kao prsti jedne šake

Ponovno okupljanje obitelji donijelo je ogromno olakšanje za sve. Sestre su ponovno pronašle svoju snagu u zajedništvu koje im nitko ne može oduzeti.

"Nisam mislila da ćemo se ikad više ovako skupiti na tri", rekla je Kata, duboko dirnuta trenutkom u kojem su napokon na okupu.

Katarina Runje, Divlje pčele
Katarina Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Zora je na to odmah s puno ljubavi dometnula da su one "kao prsti jedne šake", naglašavajući njihovu neraskidivu vezu. "Ja da sada umrem, umrla bih sretna", zaključila je Kata, preplavljena emocijama i mirom koji je napokon osjetila.

Nova prijetnja

No, njihovu idilu i mir u polju uskoro će narušiti nova, mračna opasnost koja se nadvila nad obitelj. Prijetnja dolazi jer Ante Vukas dolazi s pištoljem, otvoren u svojim namjerama da se osveti i spreman za konačni obračun.

Ante Vukas, Divlje pčele
Ante Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.


divlje pčele divlje pcele zora runje katarina runje cvita vukas
Divlje pčele

Kata i Zora napokon zajedno u emotivnom susretu punom suza

Moglo bi te zanimati

Emotivni susret Cvite i Kate i veliko Markovo obećanje Zori!

Milan potajice promatrao Terezu i Nevena, hoće li Vukasi stati na kraj i ovoj ljubavi?

Obitelj Vukas saznala da je Katarina slobodna

Kate priznaje Jakovu: 'Ne znam imam li ti više što za dati'

Marko stigao u Zagreb odlučan u namjeri da vrati Zoru u Vrilo

Katarina Runje je pomilovana, ide na slobodu!

Pročitaj na Net.hr
Glumica Gemma Chan opisala traumatično iskustvo: 'Preživjela sam seksualni napad'
Ovako sada izgleda skupocjeni džip Aleksandre i Filipa koji im je zapaljen ispred kuće
Sakrila lice, ali ne i bujno poprsje: Cardi B zasjenila Susan Dell i slavne dame na gala večeri
Glazbenik otkrio zašto ne priča s Lepom Brenom: 'Uvijek je imala distancu prema meni'
Foo Fighters dolaze u Zagreb: U lipnju 2027. sviraju na INmusic Festivalu
Svojom ljepotom osvojila je Hrvatsku, ali i svijet: Ovo su najbolja izdanja Laure Gnjatović
Utrka još jednom pada u drugi plan: 'Zašto ne slušaš? Još nećeš ni stopirati jer nije po tvom!'
Cvita poručuje Zori da se vrati u Zagreb, a Ante prijeti Kati da mora napustiti Vrilo
Nakon borbe s rakom povukla se iz javnosti, a sada se vraća na velika vrata: Gdje je danas Kate?
Drama u Beogradu! Zapaljen automobil Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića