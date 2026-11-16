Sokolice opet zajedno: Kao prsti jedne šake!

Povratak kući donio je najemotivniji trenutak kada su se tri sestre napokon našle na okupu na svom polju.

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Susret koji su sve tri dugo čekale dogodio se na njihovoj zemlji, a bio je ispunjen snažnim emocijama, suzama i dugim zagrljajima. Čim su se ugledale, sve brige i traume iz prošlosti pale su u drugi plan. "Ma, ništa me sada ne boli", priznala je Kata, presretna što dijele ovaj trenutak na rodnoj grudi. Sokolice su opet zajedno, a osjećaj povratka na svoje u Kati je probudio ogromnu sreću i osjećaj pripadnosti.

Kao prsti jedne šake

Ponovno okupljanje obitelji donijelo je ogromno olakšanje za sve. Sestre su ponovno pronašle svoju snagu u zajedništvu koje im nitko ne može oduzeti. "Nisam mislila da ćemo se ikad više ovako skupiti na tri", rekla je Kata, duboko dirnuta trenutkom u kojem su napokon na okupu.

icon-expand icon-close icon-close Katarina Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Zora je na to odmah s puno ljubavi dometnula da su one "kao prsti jedne šake", naglašavajući njihovu neraskidivu vezu. "Ja da sada umrem, umrla bih sretna", zaključila je Kata, preplavljena emocijama i mirom koji je napokon osjetila.

Nova prijetnja

No, njihovu idilu i mir u polju uskoro će narušiti nova, mračna opasnost koja se nadvila nad obitelj. Prijetnja dolazi jer Ante Vukas dolazi s pištoljem, otvoren u svojim namjerama da se osveti i spreman za konačni obračun.

icon-expand Ante Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL