Sokolice su nerazdvojne! Sestre Runje iz 'Divljih pčela' uživaju na suncu

Lidija Kordić , Lidija Penić-Grgaš i Ana Marija Veselčić pokazale su kako izgleda jedan opušteni trenutak između snimanja, sunce, osmijesi i dobra energija.

Gledatelji 'Divljih pčela' su navikli njihove likove gledati u napetim situacijama, ali ovakvi kadrovi podsjećaju da iza likova stoje mlade žene koje uživaju u zajedničkom radu. Atmosfera na setu, barem sudeći po fotografiji, puna je podrške i smijeha.

Upravo ta povezanost često se osjeti i na ekranu. Kemija među glumicama ne dolazi slučajno, ona se gradi i u ovakvim, malim trenucima između scena.