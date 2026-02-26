Emisije
Divlje pčele

Sokolice su nerazdvojne! Sestre Runje iz 'Divljih pčela' uživaju na suncu

Dok su u 'Divljim pčelama' često suočene s dramom, teškim odlukama i emotivnim previranjima, izvan seta vlada potpuno drugačija atmosfera

RTL.hr
26.02.2026 17:00

Lidija Kordić, Lidija Penić-Grgaš i Ana Marija Veselčić pokazale su kako izgleda jedan opušteni trenutak između snimanja, sunce, osmijesi i dobra energija.

Na fotografiji snimljenoj u automobilu, trio izgleda potpuno bezbrižno. 

Od dramatičnih scena do spontanog druženja

Gledatelji 'Divljih pčela' su navikli njihove likove gledati u napetim situacijama, ali ovakvi kadrovi podsjećaju da iza likova stoje mlade žene koje uživaju u zajedničkom radu. Atmosfera na setu, barem sudeći po fotografiji, puna je podrške i smijeha.

Upravo ta povezanost često se osjeti i na ekranu. Kemija među glumicama ne dolazi slučajno, ona se gradi i u ovakvim, malim trenucima između scena.

Lidija Kordić, Ana Marija Veselčić, Lidija Penić-Grgaš
Lidija Kordić, Ana Marija Veselčić, Lidija Penić-Grgaš FOTO: Instagram

Sunce, smijeh i 'Sokolice'

Fotografija odiše spontanošću. Jedna pozira s prednjeg sjedala, druga se smije s mobitelom u ruci, dok treća iz stražnjeg reda šalje cool pozdrav sa sunčanim naočalama. Sve djeluju opušteno, prirodno i usklađeno.

Fanovi su brzo reagirali, jer ovakve objave vole, one pokazuju drugu stranu serije, onu toplu i razigranu. Dok njihovi likovi prolaze kroz emotivne bure, privatno su, čini se, prava mala ekipa.

