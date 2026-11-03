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Divlje pčele

Špiljak javio Anti da ne mora na sud: 'Slobodan sam čovjek, čist kao suza!'

Nakon napetog iščekivanja i strepnje od zatvora, Ante Vukas primio je telefonski poziv koji je promijenio baš sve. Siniša Špiljak javio mu je radosne vijesti koje su izazvale slavlje u kući

RTL.hr
03.11.2026 07:00

Poziv koji mijenja sve

Obiteljska drama u kući Vukasa dosegnula je vrhunac kada je zazvonio telefon. "Ćaća, Špiljak te treba na telefonu", prekinuo je napetost Marko, dodajući ocu slušalicu. Nakon kratkog, ali intenzivnog razgovora sa Sinišom, Antino lice naglo se ozarilo.

Okrenuo se prema svojoj obitelji i ponosno obznanio nevjerojatne vijesti. "Neću morati na sud. Slobodan sam čovjek", rekao je Ante s olakšanjem. Kako bi dodatno naglasio svoju pobjedu nad sustavom, dodao je kratko i jasno: "Čist sam kao suza."

Hladan tuš za Mirjanu

Uslijedili su trenuci velikog olakšanja i veselja, a sretnoj vijesti obradovali su se i Marko i Mirjana koji su mu odmah potrčali u zagrljaj. Svi su se grlili slaveći Antinu pobjedu i izbjegavanje dugotrajnog sudskog procesa, no obiteljska idila trajala je tek nekoliko sekundi.

Mirjana i Ante Vukas, Divlje pčele
Mirjana i Ante Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

U trenutku kada mu je supruga prišla, Antino raspoloženje naglo se promijenilo. Grubo je odgurnuo Mirjanu od sebe, a njegov hladan i prijeteći ton ostavio je sve prisutne u potpunom šoku. "Pusti me, Mirjana", odbrusio joj je, ni ne pokušavajući sakriti bijes koji već dugo ključa u njemu. Zatim joj se unio u lice i izgovorio stravične riječi: "Zahvali Bogu što te ja dosad nisam zadavio vlastitim rukama."

Sjena stare afere

Ovaj zastrašujući ispad bio je jasan podsjetnik na duboke rane koje u njihovom braku i dalje nisu zacijelile. Antina reakcija izravna je posljedica bolne istine o Mirjaninoj prevari s Tomom Domazetom, koju on očito ni blizu nije uspio zaboraviti niti oprostiti. Njezina afera ostavila je trajne posljedice na njihov odnos, a svaki njezin pokušaj približavanja kod Ante izaziva samo još veću odbojnost.

Ostaje za vidjeti hoće li Antina sloboda doista potrajati i kako će se dalje razvijati narušeni odnosi unutar obitelji Vukas.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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