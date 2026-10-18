Špiljak pokušava spasiti Antu, ali novi tužitelj mogao bi im pomrsiti planove!

Siniša Špiljak došao je kod Ante Vukasa, nudeći mu svoju pomoć u teškoj situaciji. Njihov dogovor, međutim, prate sumnje. Špiljak upozorava Antu da njegov sin Nikola zapravo radi protiv njih, čime unosi dodatni razdor u obitelj. Ante ga pak gorljivo uvjerava da je sve to samo predstava, da Nikola zapravo glumi pred drugima te da obojica sinova, i on i Marko, jedva čekaju da im se otac napokon vrati kući.
Ono što Ante u tom trenutku ni ne zna jest da je na vlast došao novi javni tužitelj za Split, Neven Barešić. Barešić je preuzeo dugogodišnji slučaj korupcije od dotadašnjeg tužitelja Ilakovca, koji ga je upozorio da su ispred njega opasne igre i moćni ljudi koji se međusobno štite.
Novi tužitelj čini se odlučnim u namjeri da dovrši istragu, a započinje upravo od Ante Vukasa.
Špiljkova uloga i Barešićevi planovi
Dolazak Nevena Barešića mijenja dinamiku u cijelom slučaju. Dosadašnji tužitelj na ovom je predmetu radio šest godina, suočavajući se s činjenicom da nitko od utjecajnih ljudi do sada nije osuđen. Barešić, iako mlad i na početku karijere, ne pokazuje strah te preuzima sve dokumente.
Ostaje pitanje što će to značiti za Antu Vukasa, unatoč Špiljkovoj ponudi za pomoć. Može li Špiljak uopće kontrolirati situaciju sada kada je na scenu stupio tužitelj s novom energijom i motivacijom da razriješi mrežu korupcije?
Dok Špiljak pokušava zadržati utjecaj, obitelj Vukas mora se suočiti ne samo s istragama, već i s vlastitim unutarnjim sukobima.
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