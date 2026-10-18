Špiljak pokušava spasiti Antu, ali novi tužitelj mogao bi im pomrsiti planove!

Siniša Špiljak došao je kod Ante Vukasa, nudeći mu svoju pomoć u teškoj situaciji. Njihov dogovor, međutim, prate sumnje. Špiljak upozorava Antu da njegov sin Nikola zapravo radi protiv njih, čime unosi dodatni razdor u obitelj. Ante ga pak gorljivo uvjerava da je sve to samo predstava, da Nikola zapravo glumi pred drugima te da obojica sinova, i on i Marko, jedva čekaju da im se otac napokon vrati kući.

Ono što Ante u tom trenutku ni ne zna jest da je na vlast došao novi javni tužitelj za Split, Neven Barešić. Barešić je preuzeo dugogodišnji slučaj korupcije od dotadašnjeg tužitelja Ilakovca, koji ga je upozorio da su ispred njega opasne igre i moćni ljudi koji se međusobno štite.

Novi tužitelj čini se odlučnim u namjeri da dovrši istragu, a započinje upravo od Ante Vukasa.