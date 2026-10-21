Špiljak ucjenjuje Nevena Barešića kako bi oslobodio Antu Vukasa

Siniša Špiljak, koji tajno radi za moćnog Antu Vukasa, ne preza ni pred čim kako bi zaštitio svog šefa. Odlučio je ucijeniti novog okružnog tužitelja za Split, Nevena Barešića, zahtijevajući od njega da u potpunosti obustavi istragu oko Ante. "Nećeš napraviti ništa po tom pitanju, on mora biti oslobođen", zaprijetio mu je indirektno Špiljak tijekom napetog susreta.

Nevenu na prvu uopće nije bilo jasno što se događa, no ubrzo je shvatio ozbiljnost situacije u kojoj se našao. Hrabro mu je odvratio da će raditi isključivo po vlastitoj savjesti i da njegove naredbe neće slušati. Međutim, tu ga je Špiljak ucijenio stavljajući ga pod ogroman pritisak. Šokiranom tužitelju Nevenu jasno je dao do znanja da mora raditi po njegovom. U suprotnom, zaprijetio je da će ga smijeniti i svima reći da je krivotvorio službene izjave i isprave te počinio prijevaru, zbog čega će biti kazneno gonjen.