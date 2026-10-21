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Divlje pčele

Špiljak ucjenjuje Nevena Barešića kako bi oslobodio Antu Vukasa

Podsekretar u Saveznom sekretarijatu za pravosuđe Siniša Špiljak pritišće Nevena Barešića da obustavi istragu protiv Ante Vukasa. Neven se našao u naizgled bezizlaznoj situaciji

RTL
21.10.2026 17:00

Prljave igre i prijetnje

Siniša Špiljak, koji tajno radi za moćnog Antu Vukasa, ne preza ni pred čim kako bi zaštitio svog šefa. Odlučio je ucijeniti novog okružnog tužitelja za Split, Nevena Barešića, zahtijevajući od njega da u potpunosti obustavi istragu oko Ante. "Nećeš napraviti ništa po tom pitanju, on mora biti oslobođen", zaprijetio mu je indirektno Špiljak tijekom napetog susreta.

Nevenu na prvu uopće nije bilo jasno što se događa, no ubrzo je shvatio ozbiljnost situacije u kojoj se našao. Hrabro mu je odvratio da će raditi isključivo po vlastitoj savjesti i da njegove naredbe neće slušati. Međutim, tu ga je Špiljak ucijenio stavljajući ga pod ogroman pritisak. Šokiranom tužitelju Nevenu jasno je dao do znanja da mora raditi po njegovom. U suprotnom, zaprijetio je da će ga smijeniti i svima reći da je krivotvorio službene izjave i isprave te počinio prijevaru, zbog čega će biti kazneno gonjen.

Neven Barešić, Divlje pčele
Neven Barešić, Divlje pčele FOTO: RTL

Povećalo i strah za karijeru

"Ja sam te osobno izabrao da dođeš na mjesto novog okružnog tužitelja u Splitu, pazi što radiš", rekao mu je Špiljak, ostavivši Nevena u potpunoj nevjerici. Novi tužitelj sada se nalazi pod stalnim povećalom i ozbiljnom prijetnjom, a svaki njegov sljedeći potez mogao bi ga koštati ne samo karijere, nego i osobnog ugleda. Hoće li na kraju Neven postupiti po savjesti ili je u potpunosti pao pod kontrolu Špiljka i zloglasnog Vukasa?

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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