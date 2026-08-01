Splitski glumac Pere Eranović po običaju nasmijao pratitelje: 'Pozdrav Vicinim štovateljima diljem svijeta!'

Poznat po tome što redovito uveseljava svoje pratitelje na društvenim mrežama opuštenim i duhovitim objavama, ovoga je puta Pere iskoristio trenutak s ceste kako me bi se poigrao s likom koji tumači u seriji 'Divlje pčele' te još jednom nasmijao tisuće onih koji ga prate.

Prolazeći uz prometnu tablu za mjesto Radonić, Pere nije mogao odoljeti a da ne napravi brzi selfie. U bijeloj potkošulji i s prepoznatljivim izrazom lica, pozirao je tik uz znak te uz pjesmu Bon Jovija "You Give Love A Bad Name" poslao poruku svojim obožavateljima. "Pozdrav Vicinim štovateljima diljem svijeta!", napisao je na Instagram storyju uz emotikon vatre, izravno se referirajući na prezime svog lika Vice Radonića i još jednom pokazao koliko se dobro zabavlja i izvan snimanja.