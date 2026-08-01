Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele UEFA Konferencijska liga - 3. pretkolo: Rijeka - Ilves Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Splitski glumac Pere Eranović po običaju nasmijao pratitelje: 'Pozdrav Vicinim štovateljima diljem svijeta!'

Splitski glumac Pere Eranović ponovno je dokazao da fantastičan smisao za humor i dobru šalu ne ostavlja samo na setu

RTL.hr
01.08.2026 09:00

Poznat po tome što redovito uveseljava svoje pratitelje na društvenim mrežama opuštenim i duhovitim objavama, ovoga je puta Pere iskoristio trenutak s ceste kako me bi se poigrao s likom koji tumači u seriji 'Divlje pčele' te još jednom nasmijao tisuće onih koji ga prate.

Pere Eranović, Divlje pčele
Pere Eranović, Divlje pčele FOTO: Instagram

Fotka uz prometni znak zapalila mreže

Prolazeći uz prometnu tablu za mjesto Radonić, Pere nije mogao odoljeti a da ne napravi brzi selfie. U bijeloj potkošulji i s prepoznatljivim izrazom lica, pozirao je tik uz znak te uz pjesmu Bon Jovija "You Give Love A Bad Name" poslao poruku svojim obožavateljima. "Pozdrav Vicinim štovateljima diljem svijeta!", napisao je na Instagram storyju uz emotikon vatre, izravno se referirajući na prezime svog lika Vice Radonića i još jednom pokazao koliko se dobro zabavlja i izvan snimanja.

pere eranović vice radonić divlje pčele
Divlje pčele

Davor Pavić za RTL.hr otkrio kako glumci 'Divljih pčela' provode slobodno vrijeme: 'Zajedno idemo na kupanja, druženja i putovanja'

Divlje pčele

Davor Pavić s ljetne pauze za RTL.hr otvoreno o glumi, privatnim strastima i nastavku snimanja: 'Ne dopuštam da se u ovom poslu zadovoljimo prosječnošću'

Moglo bi te zanimati

Zvijezda 'Divljih pčela' Alan Blažević otputovao i najavio suradnju s holivudskim redateljem: 'Bit će cijeli osmi radni, čeka me izuzetan glumački kolega!'

Prisjetimo se jednog od najtužnijih trenutaka 'Divljih pčela': Toma se nikada nije pojavio na vjenčanju s Katom

Supruga Amara Bukvića ponosna na njegov novi uspjeh i ulogu u seriji 'Vrijednost života': 'Još jedna serija je mladom gospodinu vani'

Matija Kačan javio se sa solo avanture od mjesec dana, za RTL.hr otkrio: 'Nemam plan puta, Azija me osvojila odavno'

Mlade zvijezde 'Divljih pčela' uživaju u Dubrovniku: Davor Pavić i Marin Klišmanić pokazali kako provode ljetnu pauzu

Svi pričaju o ovoj fotografiji Ante Gele i Jelene Perčin: Njihov osmijeh otkrio više od riječi

Pročitaj na Net.hr
Za njim uzdišu milijuni žena, a on ljubi samo najveće ljepotice: Kako se mijenjao Bradley Cooper
Seks bomba iz 'Briljantina' osvojila je milijune: Njezina ljepota i danas ostavlja bez daha
Tea Tairović i suprug doživjeli prometnu nesreću u Crnoj Gori: 'Čuli smo snažan udarac'
Meri u kaubojskom izdanju objavila zavodničke fotografije: 'John Wayne među damama'
Nastup Jelene Karleuše u Vodicama najavljen za blagdan Velike Gospe razljutio javnost
Pantovčak nije osvojio, hoće li Aziju? Niko Tokić Kartelo u borbi za opstanak 6000 kilometara daleko
Sergej Trifunović i supruga pod sumnjom za krađu u trgovačkom centru: 'Slučajno u vrećici'
Luna Valas i Katarina Mamić stižu u RTL-ov show 'Asia Express: Zmajeva ruta'
U samo par sati prodano 80.000 ulaznica za koncert u Vukovaru: Oglasio se i Thomspon
Atraktivna brineta s oblinama 'od milijun dolara': Fatalna Larsa nikoga ne ostavlja ravnodušnim