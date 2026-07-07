Spojili sjever i jug! Zvijezda 'Divljih pčela' Marin Klišmanić objavio prve fotke s vjenčanja iz snova

Svadbena bajka odvila se u Marinovom rodnom Kaštel Štafiliću, a kadrovi koje je par podijelio u kratkom su roku postali apsolutni hit na društvenim mrežama.

Mladenci su za svoj poseban dan odabrali kombinaciju čiste dalmatinske romantike i duboke tradicije, a dvije fotografije iz objave posebno su privukle pažnju javnosti.