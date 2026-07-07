Spojili sjever i jug! Zvijezda 'Divljih pčela' Marin Klišmanić objavio prve fotke s vjenčanja iz snova

Svadbena bajka odvila se u Marinovom rodnom Kaštel Štafiliću, a kadrovi koje je par podijelio u kratkom su roku postali apsolutni hit na društvenim mrežama.
Mladenci su za svoj poseban dan odabrali kombinaciju čiste dalmatinske romantike i duboke tradicije, a dvije fotografije iz objave posebno su privukle pažnju javnosti.
Romantika na moru: Kadrovi iz broda ostavljaju bez daha
Na prvoj fotografiji iz albuma, novopečeni bračni par pozira u tradicionalnom drvenom brodu, okružen plavetnilom kaštelanskog zaljeva. Katarina je zablistala u prekrasnoj vjenčanici sirena kroja koja naglašava figuru, dok je Marin odabrao iznimno elegantno crno odijelo s modernom ruskom kragnom.
Scena u kojoj mladenci sjede na provi broda dok u pozadini blješti sunce i nazire se obala Kaštel Štafilića izgleda poput najljepših razglednica s Jadrana.
Genijalna fotka sa zastavama Dalmacije i Slavonije!
Mladenci su odlučili kreativno proslaviti spajanje svojih obiteljskih korijena uz povijesne regionalne zastave, ali su u priču unijeli genijalan i emotivan preokret. Iako je ponosni Dalmatinac rodom iz Kaštela, Marin na fotografiji u rukama drži i širi plavo-bijelu povijesnu zastavu Slavonije s prepoznatljivim grbom kune i zlatne zvijezde.
S druge strane, njegova novopečena supruga Katarina, inače Slavonka, u rukama ponosno drži nebeskoplavu zastavu Dalmacije s tri zlatne okrunjene glave leoparda (lava).
Ova zamjena uloga, gdje mladoženja drži zastavu ženina rodnog kraja, a mladenka suprugova, oduševila je pratitelje jer na najljepši mogući način simbolizira uzajamno poštovanje, ljubav i savršeno spajanje "zelene i plave" Hrvatske.