Sprema li joj i osvetu? Domazet potpuno odbacio Mirjanu i ostavio je u suzama

Dugotrajna tajna romansa između Mirjane Vukas i Tome Domazeta doživjela je dramatičan i bolan kraj u seriji 'Divlje pčele' . Nakon žestoke svađe ispunjene optužbama i slomljenim obećanjima, Toma je priznao svoje stvarne osjećaje, ostavivši povrijeđenu Mirjanu da se suoči s istinom kako nikada nije bila jedina u njegovom srcu. No, događaji koji su uslijedili nakon što je izbačena iz njegove kuće ukazuju na to da ovo nije kraj, već početak nove, opasnije igre.

Napetost je kulminirala kada je Mirjana, suočena s Tominom hladnoćom, postavila pitanje koje je visjelo u zraku: "Koliko dugo me lažeš?"

Toma je mirno priznao da je, iako je u početku imao skrivene motive, u međuvremenu razvio osjećaje, ali ne prema njoj. "Držao sam je blizu sebe zbog toga, ali se nisam planirao zaljubiti u nju", rekao je, misleći na Katarinu. Na Mirjanino nevjerično pitanje: "Ti si se zaljubio?", njegov kratak i jasan odgovor, "Jesam", srušio je posljednju trunku nade. Slomljena i izdana, Mirjana ga je optužila da se s njom samo igrao. "Sa mnom si se samo igrao, gade!", vikala je u suzama, svjesna da je njihova afera za njega bila samo predstava.