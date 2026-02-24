Emisije
Divlje pčele

Sprema li joj i osvetu? Domazet potpuno odbacio Mirjanu i ostavio je u suzama

Mirjana je ostala slomljena i ponižena, dok je Domazet hladno zapečatio kraj veze i sakrio dokaze koji bi mogli postati oružje

24.02.2026 20:30

Dugotrajna tajna romansa između Mirjane Vukas i Tome Domazeta doživjela je dramatičan i bolan kraj u seriji 'Divlje pčele'. Nakon žestoke svađe ispunjene optužbama i slomljenim obećanjima, Toma je priznao svoje stvarne osjećaje, ostavivši povrijeđenu Mirjanu da se suoči s istinom kako nikada nije bila jedina u njegovom srcu. No, događaji koji su uslijedili nakon što je izbačena iz njegove kuće ukazuju na to da ovo nije kraj, već početak nove, opasnije igre.

"Ti si se zaljubio"

Napetost je kulminirala kada je Mirjana, suočena s Tominom hladnoćom, postavila pitanje koje je visjelo u zraku: "Koliko dugo me lažeš?" 

Toma je mirno priznao da je, iako je u početku imao skrivene motive, u međuvremenu razvio osjećaje, ali ne prema njoj. "Držao sam je blizu sebe zbog toga, ali se nisam planirao zaljubiti u nju", rekao je, misleći na Katarinu. Na Mirjanino nevjerično pitanje: "Ti si se zaljubio?", njegov kratak i jasan odgovor, "Jesam", srušio je posljednju trunku nade. Slomljena i izdana, Mirjana ga je optužila da se s njom samo igrao. "Sa mnom si se samo igrao, gade!", vikala je u suzama, svjesna da je njihova afera za njega bila samo predstava.

Mirjana i Toma, Divlje pčele
Mirjana i Toma, Divlje pčele FOTO: RTL

Kraj bez povratka i zlokobna prijetnja

Pokušavajući okončati mučnu scenu, Toma je ostao neumoljiv. Njegove riječi bile su oštre poput noža, ne ostavljajući prostora za pomirenje. "Bilo je lijepo dok je trajalo, a sad je gotovo", izgovorio je, zapečativši sudbinu njihove veze. Unatoč Mirjaninim riječima, "A ja sam tebi vjerovala. I strepila sam za tebe", on je bio odlučan. "Prihvati da je gotovo, Mirjana. Zbogom."

Mirjana, Toma, Divlje pčele
Mirjana, Toma, Divlje pčele FOTO: RTL

Tim je riječima izbacio Mirjanu iz kuće i iz svog života, no njezin odlazak nije bio tih. Posljednje riječi koje mu je uputila bile su ispunjene prijetnjom, ostavljajući ga da razmišlja o posljedicama svojih postupaka: "Znaš li ti kome si se zamjerio?"

Mirjana, Divlje pčele
Mirjana, Divlje pčele FOTO: RTL

Nakon što su se vrata za njom zatvorila, Toma je ostao sam u tišini. No, umjesto olakšanja, njegov sljedeći potez otkrio je proračunatu i mračniju stranu. Iz ladice je izvadio nekoliko fotografija nastalih tijekom njihove afere, intimnih trenutaka zabilježenih dok je Mirjana spavala. Pažljivo ih je spremio u omotnicu.

Toma Domazet, Divlje pčele
Toma Domazet, Divlje pčele FOTO: RTL

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

