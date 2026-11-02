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Divlje pčele

Sprema li se Domenika udati za Marka ili će pobjeći kada dozna istinu o njegovoj obitelji?

Domenika je jedno vrijeme bila važan dio priče u 'Divljim pčelama', posebno zbog veze s Markom i planova za njihovu zajedničku budućnost. No posljednjih epizoda sve se manje spominje, zbog čega se nameće pitanje - gdje je nestala Domenika i sprema li se iza njezina izbivanja neki veliki preokret?

RTL.hr
02.11.2026 17:00

Želi li Domenika doista postati dio te obitelji?

Na prvi pogled, njezina veza s Markom Vukasom mogla bi djelovati kao ljubavna priča koja bi trebala završiti brakom. No obitelj u koju bi Domenika trebala ući daleko je od obične.

Oko Marka i njegove obitelji neprestano se događaju stvari koje bi svakoga mogle natjerati na razmišljanje. Marko i Milan zajedno s njezinim ocem kuju planove i ulaze u poslove koji djeluju sve sumnjivije, a Domenika možda još uvijek ne zna koliko se toga zapravo odvija iza njezinih leđa.

Ako sazna cijelu istinu, hoće li i dalje gledati Marka istim očima?

Prošlost njegove obitelji teško je ignorirati

Domeniku ne bi trebalo zabrinjavati samo ono što se događa sada. Iza obitelji u koju bi trebala ući stoji niz mračnih događaja. Njezin budući svekar šest je godina proveo u bijegu, jedan Markov brat je ubijen, a tragedija je još veća jer iza njegova ubojstva stoji žena koja je nekoć bila dio iste obitelji.

Domenika i Stojan Tadić, Divlje pčele
Domenika i Stojan Tadić, Divlje pčele FOTO: RTL

Tu je i još jedan sloj cijele priče – druga Markova šogorica sestra je Katarine, žene čije je ime već povezano s nizom dramatičnih događaja koji su potresli Vrilo.

Što više Domenika bude otkrivala o obitelji svog budućeg supruga, to bi joj moglo postajati jasnije da brak s Markom ne znači samo život s čovjekom kojeg voli, nego i ulazak u mrežu obiteljskih tajni, sukoba i starih računa.

Zna li Domenika sve ono što znaju gledatelji?

Marko možda pokušava zaštititi svoju vezu od obiteljskih problema, ali neke stvari teško je zauvijek skrivati. Ako se poslovi koje Marko, Milan i njezin otac dogovaraju pokažu opasnijima nego što izgledaju, Domenika bi se mogla naći u situaciji u kojoj će morati birati između ljubavi i vlastite sigurnosti.

A kada se jednom otvore vrata obiteljskim tajnama, pitanje je gdje će se otkrivanje zaustaviti.

Što ako Domenika počne postavljati pitanja? Što ako otkrije čime se bave njezin otac, Marko i Milan? Ili, još gore za njih, što ako shvati da su joj neke važne stvari namjerno prešutjeli?

Domenika Tadić i Marko Vukas, Divlje pčele
Domenika Tadić i Marko Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Hoće li na kraju pobjeći od Marka? Domenika bi se tako vrlo lako mogla naći pred najtežom odlukom dosad.

S jedne strane je Marko i budućnost koju je zamišljala s njim. S druge strane je obitelj prepuna tajni, tragedija i sumnjivih poslova u koje bi se i sama mogla uvući.

Možda će upravo trenutak u kojem sazna cijelu istinu pokazati koliko je njihova ljubav zapravo jaka.

Hoće li Domenika ostati uz Marka bez obzira na sve ili će shvatiti da je najbolje maknuti se prije nego što postane još jedna osoba koju su obiteljske tajne uvukle u probleme?

'Divlje pčele' pratite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u, a nove epizode dostupne su 24 sata ranije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

Može li Ante Vukas vratiti svoju staru slavu?

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