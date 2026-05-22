Sretno mladenci! Oženio se Marin Klišmanić, glumac iz 'Divljih pčela'

Glumac Marin Klišmanić , kojeg gledatelji RTL-a prate kao Marka Vukasa u seriji 'Divlje pčele' , izgovorio je sudbonosno 'da'! Lijepu vijest podijelio je njegov kolega Davor Pavić, koji u seriji utjelovljuje Milana Čavku.

Na fotografiji koju je objavio Davor Pavić vidi se mladence u emotivnom trenutku nakon vjenčanja, dok druga fotografija prikazuje Marina u elegantnom izdanju. Fanovi su odmah zatrpali objavu čestitkama i lijepim željama.

Marin je publiku osvojio ulogom Marka Vukasa, a privatni trenutci glumaca izvan seta uvijek izazovu veliku pažnju gledatelja koji ih prate iz epizode u epizodu.