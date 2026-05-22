Sretno mladenci! Oženio se Marin Klišmanić, glumac iz 'Divljih pčela'

Glumac Marin Klišmanić, kojeg gledatelji RTL-a prate kao Marka Vukasa u seriji 'Divlje pčele', izgovorio je sudbonosno 'da'! Lijepu vijest podijelio je njegov kolega Davor Pavić, koji u seriji utjelovljuje Milana Čavku.
Kolega iz serije otkrio sretnu vijest
Na fotografiji koju je objavio Davor Pavić vidi se mladence u emotivnom trenutku nakon vjenčanja, dok druga fotografija prikazuje Marina u elegantnom izdanju. Fanovi su odmah zatrpali objavu čestitkama i lijepim željama.
Marin je publiku osvojio ulogom Marka Vukasa, a privatni trenutci glumaca izvan seta uvijek izazovu veliku pažnju gledatelja koji ih prate iz epizode u epizodu.
Gledatelji ga obožavaju kao Marka Vukasa
Iako ga u Divljim pčelama' često gledamo u napetim i dramatičnim scenama, čini se da je glumac privatno doživio jedan od najljepših trenutaka u životu.
Fotografije s vjenčanja brzo su se proširile društvenim mrežama, a brojni pratitelji poručili su mladencima samo jedno - sretno!