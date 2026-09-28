'Šta god da napravim donosi samo nesreću': Kate se prisjetila sestara i života punog boli

U zatvorskoj ćeliji, okružena hladnim zidovima, strogim režimom i neprijateljskom atmosferom, Katarina Runje pokajala se Franki Zovko i ispričala kakav teret nosi njezina obitelj. Tragedija i smrt pratili su je od najranije dobi.

Nakon majčine smrti, uslijedio je i gubitak oca, što je Katarinu, kao najstariju od tri sestre, prisililo da preko noći odraste. U godinama kada su njezini vršnjaci uživali u bezbrižnosti, ona je na svoja leđa preuzela ulogu glave obitelji.

"Još kad je ćaća umro, onda sam ja preuzela brigu za sve," dajući do znanja koliki je teret morala nositi kako bi održala obitelj na okupu.