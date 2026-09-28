'Šta god da napravim donosi samo nesreću': Kate se prisjetila sestara i života punog boli

U zatvorskoj ćeliji, okružena hladnim zidovima, strogim režimom i neprijateljskom atmosferom, Katarina Runje pokajala se Franki Zovko i ispričala kakav teret nosi njezina obitelj. Tragedija i smrt pratili su je od najranije dobi.
Nakon majčine smrti, uslijedio je i gubitak oca, što je Katarinu, kao najstariju od tri sestre, prisililo da preko noći odraste. U godinama kada su njezini vršnjaci uživali u bezbrižnosti, ona je na svoja leđa preuzela ulogu glave obitelji.
"Još kad je ćaća umro, onda sam ja preuzela brigu za sve," dajući do znanja koliki je teret morala nositi kako bi održala obitelj na okupu.
Unatoč tuzi, sjetno govori o svojim sestrama. U njezinom glasu osjeća se ponos dok prepričava kako se Cvita nedavno udala i dobila dijete. "Zora je lijepa kao morski cvit".
Zatvorena i pritisnuta osjećajem krivnje zbog prethodnih događaja, uvjerena je da njezini postupci, koliko god dobronamjerni bili, na kraju uvijek donose tugu. "Šta god da napravim donosi samo nesreću i sebi i njima," zaključuje utučeno.
Kakva ju sudbina tek čeka te hoće li i kada dočekati izlazak iz zatvora?
Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.