Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Stanje Ivice Vukasa sve je gore, liječnici preporučili psihijatrijsko liječenje

Zdravstveno stanje Ivice Vukasa naglo se pogoršalo tijekom boravka u bolnici. Liječnici su obitelji priopćili teške vijesti, naglasivši kako trenutna medicinska ustanova više ne može pružiti adekvatnu skrb

RTL
01.10.2026 21:30

Ivica u bolnici svake noći proživljava iznimno teške epizode koje zahtijevaju hitnu intervenciju medicinskog osoblja. Situacija je navodno eskalirala do te mjere da su čak trojica djelatnika morala intervenirati kako bi ga obuzdali. Zbog naglog pogoršanja stanja, liječnici su bili prisiljeni znatno pojačati dozu sedativa kako bi ga uopće uspjeli smiriti.

Iako je samo dan ranije pokazivao minimalne znakove komunikacije, govoreći tek preplašeno kako osjeća veliki strah, Ivica je sada u potpunosti izgubio kontakt sa stvarnošću. Više ne prepoznaje članove svoje obitelji koji se nalaze u sobi.

Preporuka za hitno psihijatrijsko liječenje

Nadležni liječnik obavio je ozbiljan razgovor s Jakovom i Karmelom, jasno im dajući do znanja da bolnica više nema uvjeta za Ivičino daljnje zbrinjavanje. Ivicu je potrebno što prije prebaciti u specijaliziranu psihijatrijsku bolnicu kako bi dobio njegu koja mu je u ovom trenutku nužna.

S obzirom na to da je u cijeli slučaj upleten i pravosudni sustav, vezan za Ivičin pokušaj ubojstva Ante Vukasa, liječnik je obitelji savjetovao hitne konzultacije s odvjetnikom.

Ivica Vukas, Divlje pčele
Ivica Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Vijest o premještaju potpuno je slomila obitelj. Karmela, vidno potresena cijelom situacijom i naglim razvojem događaja, isprva je odbijala prihvatiti liječničke savjete. U emotivnom istupu izjavila je kako ne želi dopustiti da se Ivicu prebaci u takvu ustanovu, očajnički se nadajući da će mu biti bolje ako se samo uspije malo odmoriti. "Ma on je tako dobar čovjek, zato ga ja tako i volim", izgovarala je u suzama, pokušavajući pronaći tračak nade u situaciji.

Jakov Vukas također iznimno teško podnosi očevo stanje. Sljedećih nekoliko dana bit će ključno za obitelj Vukas. Odluka o Ivičinoj sudbini sada je raspletena između strogih medicinskih preporuka, neumoljivih pravnih procedura i duboke obiteljske tuge s kojom se Jakov i Karmela moraju nositi.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

divlje pčele divlje pcele ivica vukas jakov vukas
Divlje pčele

'Primio si metak za njega, a on te ostavio': Rajka i Milan u sukobu oko Ante Vukasa

Moglo bi te zanimati

Zabranjena ljubav u Vrilu: Tereza riskira sve zbog Milana, pao i strastveni poljubac

Mirjana ošamarila Cvitu zbog imena djeteta, a ona joj uzvratila jezivom prijetnjom: 'Idući put ostat ćeš bez te ruke'

Margarita Mladinić za RTL.hr najavila dramatičan nastavak 'Divljih pčela': 'Terezin život znatno će se promijeniti'

Kate tražila priliku za rad u kamenolomu, a Krneta joj priredio novo poniženje: 'Uzmi metlu i kreni čistiti moj ured'

Kate više ne trpi poniženja: Suprotstavila se Evi, a sve završilo fizičkim obračunom

Incident u gostionici: Milan Čavka izgubio kontrolu nakon pitanja o majci Rajki

Pročitaj na Net.hr
Glavni kolodvor zasjao u ružičastom: Poznata lica pružila podršku ženama koje se bore s rakom dojke
Thompson objavio fotku u društvu Thompsona uoči velike europske turneje
Franjo Ivanović proslavio rođendan uz tortu i poruku koja je nasmijala Modrića
Ovo ime svima je poznato, no koliko znate o ženi koja stoji iza njega? Ovo je Stella McCartney
Sve samo ne uobičajeno: Ella Dvornik pokazala što sve nosi u torbi, a jedan predmet zbunio sve
Jennifer Lopez uvrijeđena na organizatore: Nisu joj dali da ima otvoren kišobran na reviji
Operacija nosa zvijezdi 'Prljavog plesa' uništila karijeru: Ovako izgleda danas Jennifer Grey
Tena Nemet Brankov o glumi tijekom trudnoće i dolasku bebe: 'Jedva je čekam upoznati'
Tereza Kesovija odgodila koncerte radi srčanih problema, a sada završila u bolnici: Evo detalja
Jednu kandidatkinju optužit će da je kopala po tuđim stvarima, a zbog Kartelove priče svi su plakali