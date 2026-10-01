Stanje Ivice Vukasa sve je gore, liječnici preporučili psihijatrijsko liječenje

Zdravstveno stanje Ivice Vukasa naglo se pogoršalo tijekom boravka u bolnici. Liječnici su obitelji priopćili teške vijesti, naglasivši kako trenutna medicinska ustanova više ne može pružiti adekvatnu skrb

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Ivica u bolnici svake noći proživljava iznimno teške epizode koje zahtijevaju hitnu intervenciju medicinskog osoblja. Situacija je navodno eskalirala do te mjere da su čak trojica djelatnika morala intervenirati kako bi ga obuzdali. Zbog naglog pogoršanja stanja, liječnici su bili prisiljeni znatno pojačati dozu sedativa kako bi ga uopće uspjeli smiriti. Iako je samo dan ranije pokazivao minimalne znakove komunikacije, govoreći tek preplašeno kako osjeća veliki strah, Ivica je sada u potpunosti izgubio kontakt sa stvarnošću. Više ne prepoznaje članove svoje obitelji koji se nalaze u sobi.

Preporuka za hitno psihijatrijsko liječenje

Nadležni liječnik obavio je ozbiljan razgovor s Jakovom i Karmelom, jasno im dajući do znanja da bolnica više nema uvjeta za Ivičino daljnje zbrinjavanje. Ivicu je potrebno što prije prebaciti u specijaliziranu psihijatrijsku bolnicu kako bi dobio njegu koja mu je u ovom trenutku nužna. S obzirom na to da je u cijeli slučaj upleten i pravosudni sustav, vezan za Ivičin pokušaj ubojstva Ante Vukasa, liječnik je obitelji savjetovao hitne konzultacije s odvjetnikom.

icon-expand icon-close icon-close Ivica Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL