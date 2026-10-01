Stanje Ivice Vukasa sve je gore, liječnici preporučili psihijatrijsko liječenje

Ivica u bolnici svake noći proživljava iznimno teške epizode koje zahtijevaju hitnu intervenciju medicinskog osoblja. Situacija je navodno eskalirala do te mjere da su čak trojica djelatnika morala intervenirati kako bi ga obuzdali. Zbog naglog pogoršanja stanja, liječnici su bili prisiljeni znatno pojačati dozu sedativa kako bi ga uopće uspjeli smiriti.
Iako je samo dan ranije pokazivao minimalne znakove komunikacije, govoreći tek preplašeno kako osjeća veliki strah, Ivica je sada u potpunosti izgubio kontakt sa stvarnošću. Više ne prepoznaje članove svoje obitelji koji se nalaze u sobi.
Preporuka za hitno psihijatrijsko liječenje
Nadležni liječnik obavio je ozbiljan razgovor s Jakovom i Karmelom, jasno im dajući do znanja da bolnica više nema uvjeta za Ivičino daljnje zbrinjavanje. Ivicu je potrebno što prije prebaciti u specijaliziranu psihijatrijsku bolnicu kako bi dobio njegu koja mu je u ovom trenutku nužna.
S obzirom na to da je u cijeli slučaj upleten i pravosudni sustav, vezan za Ivičin pokušaj ubojstva Ante Vukasa, liječnik je obitelji savjetovao hitne konzultacije s odvjetnikom.
Vijest o premještaju potpuno je slomila obitelj. Karmela, vidno potresena cijelom situacijom i naglim razvojem događaja, isprva je odbijala prihvatiti liječničke savjete. U emotivnom istupu izjavila je kako ne želi dopustiti da se Ivicu prebaci u takvu ustanovu, očajnički se nadajući da će mu biti bolje ako se samo uspije malo odmoriti. "Ma on je tako dobar čovjek, zato ga ja tako i volim", izgovarala je u suzama, pokušavajući pronaći tračak nade u situaciji.
Jakov Vukas također iznimno teško podnosi očevo stanje. Sljedećih nekoliko dana bit će ključno za obitelj Vukas. Odluka o Ivičinoj sudbini sada je raspletena između strogih medicinskih preporuka, neumoljivih pravnih procedura i duboke obiteljske tuge s kojom se Jakov i Karmela moraju nositi.
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